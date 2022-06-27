"Влучання. Згоріла багатоповерхівка": російські окупанти знищили квартиру Андрія Бєднякова

Мала батьківщина ведучого зараз переживає жахи ворожої окупації.
Український шоумен і телеведучий Андрій Бєдняков, як і всі українці, важко переживає війну. Особливо болючою для нього виявилася окупація Маріуполя, звідки він родом.
Рашисти нещадно бомбили Місто Марії, і родичам Бєднякова в квітні дивом вдалося звідти вибратися. Однак кожен загиблий, кожна зруйнована будівля в рідному місті відгукуються болем у серці ведучого.
На своїй сторінці в Instagram він показав руїни школи, в яку він ходив, будучи дитиною. "Моя школа. Моя школа, де я навчався. До війни вона була однією з найкращих. Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з сучасним гумовим покриттям. Маленьке футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажери. Там було нереально класно. Там постійно були діти", - підписав жахливі кадри Бєдняков.
Також він розповів, що через обстріл окупантів згоріла багатоповерхівка, де була квартира його сім'ї. Ведучий з гіркотою зазначив, що його сім'ю "звільнили від житла".
"А за школою будинок, де я виріс. Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Влучання. Згоріла багатоповерхівка. Нас "освободілі" від квартири", - розповів він.
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Раніше стало відомо, що мама Бєднякова померла через окупантів в Маріуполі. Про її останні дні в деталях шоумен дізнався тільки в квітні, коли його рідній сестрі вдалося виїхати через кордони окупантів.
Також ведучий поділився зворушливим відео, на якому його 6-річна донька виконує пісню Ой У лузі, червона калина.
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