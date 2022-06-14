Шоумен Бєдняков потряс українців важкою розповіддю про смерть матері в Маріуполі

Андрій Бєдняков / Instagram.com/biedniakov/

Український шоумен і колишній ведучий шоу про подорожі "Орел і решка" Андрій Бєдняков потряс українців історією про смерть своєї матері Ольги Миколаївни в захопленому окупантами Маріуполі. Про це Бєдняков розповів в інтерв'ю медіаменеджеру Дмитру Гордону.

"Матері ставало гірше від кожного вибуху. Як тільки все починалося, нам написала одна жінка, яка була її доглядальницею і сказала: "до мене підійшла Ольга Миколаївна, обняла мене і сказала: "Ну все, це кінець"", – згадав шоумен.

За словами Бєднякова, незадовго до передчасної кончини його мати впала в кому.

"Мама впала в кому. Вона хворіла. Здоровій людині було важко, а хворому – в рази важче. Плюс в квартирі вже було то нуль градусів, то + 3. А для хворої людини це катастрофа", - поділився своїм болем шоумен.

Дружина і мати Беднякова з його дочкою / Instagram.com/biedniakov/

"Маму вдалося вивезти і поховати по-людськи. Але, на жаль, не на підконтрольній зараз Україні території. Але, як сказала сестра, хоч не під під'їздом, де ховали своїх родичів люди з нашого двору", – підсумував Бєдняков.

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Нагадаємо, Андрій Бєдняков 6 квітня розповів про про те, що його мати померла в окупації в Маріуполі. Про своє велике горе шоумен написав в Instagram. Ведучому співчували всі українські підписники, а росіяни – зловтішалися.

Пізніше в бідняків в Instagram з гнівом засудив парад на 9 травня, організований окупантами в його рідному Маріуполі.

За цей пост він отримав безліч лайок від росіян, які, по всій видимості, вважають руїни Маріуполя своєю територією.

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