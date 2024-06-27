Поки Лопес в Італії: колишня дружина Бена Аффлека привезла свої речі в його будинок

Дженніфер Гарнер підтримує Бена Аффлека на тлі кризи його відносин із Дженніфер Лопес.

https://glavred.net/stars/poka-lopes-v-italii-byvshaya-zhena-bena-affleka-privezla-svoi-veshchi-v-ego-dom-10576286.html Посилання скопійоване

Бен Аффлек налагодив стосунки з Дженніфер Гарнер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У середині весни з'явилася інформація про проблеми у стосунках акторів Бена Аффлека і Дженніфер Лопес. Вони почали дуже рідко виходити разом у світ, виставили на продаж будинок і все дійшло до того, що Лопес вирушила відпочивати в Італію без коханого.

Як повідомляє видання InTouch, Бен дуже зблизився зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер і зняв особняк недалеко від її будинку.

відео дня

"Звичайно, Бен іноді зводить її з розуму, але між ними існує непорушний зв'язок. Бен каже, що Джен - ангел і єдина, хто може його врятувати. Вона готує у нього на кухні і перенесла туди кілька своїх речей на випадок, якщо їй доведеться залишитися ночувати", - заявило джерело видання.

/ Инфографика: Главред

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

Голлівудські зірки - останні новини

Раніше інсайдер розсекретив, чому донька Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта. Шайло на своє 18-річчя в судовому порядку змінила прізвище, позбувшись таким чином спадщини батька.

Також 65-річна Мадонна без макіяжу показала обличчя зблизька. Багато хто не повірив, що без косметики та ретуші співачка може виглядати так свіжо і молодо.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред