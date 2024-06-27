Поки Лопес в Італії: колишня дружина Бена Аффлека привезла свої речі в його будинок

У середині весни з'явилася інформація про проблеми у стосунках акторів Бена Аффлека і Дженніфер Лопес. Вони почали дуже рідко виходити разом у світ, виставили на продаж будинок і все дійшло до того, що Лопес вирушила відпочивати в Італію без коханого.
Як повідомляє видання InTouch, Бен дуже зблизився зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер і зняв особняк недалеко від її будинку.
"Звичайно, Бен іноді зводить її з розуму, але між ними існує непорушний зв'язок. Бен каже, що Джен - ангел і єдина, хто може його врятувати. Вона готує у нього на кухні і перенесла туди кілька своїх речей на випадок, якщо їй доведеться залишитися ночувати", - заявило джерело видання.
Хто такий Бен Аффлек?
Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.
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Раніше інсайдер розсекретив, чому донька Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта. Шайло на своє 18-річчя в судовому порядку змінила прізвище, позбувшись таким чином спадщини батька.
Також 65-річна Мадонна без макіяжу показала обличчя зблизька. Багато хто не повірив, що без косметики та ретуші співачка може виглядати так свіжо і молодо.
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