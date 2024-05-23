Дженніфер Лопес жорстко відповіла репортерові за незручне запитання

Дженніфер Лопес не схотіла відповідати на запитання щодо свого шлюбу з Беном Аффлеком.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек підозрюються в розлученні / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Дженніфер Лопес зберігає мовчання про статус своїх стосунків з Беном Аффлеком.

Як пише Page Six, співачка перервала розмову з репортером, який попросив її прокоментувати чутки про розлучення.

"Ви знаєте краще", - відповіла вона з короткою посмішкою, згідно з відео, опублікованим в Instagram акаунтом El Gordo y la Flaca. Лопес була в прес-турі свого майбутнього фільму Netflix на тлі чуток про те, що вона й Аффлек прямують у Сплітсвілл.

відео дня

У вівторок вона була присутня на другій прем'єрі фільму в Мексиці наодинці, в той час як Бен Аффлек був сфотографований, залишаючи гарячу точку Джорджіо Бальді в Санта-Моніці, Каліфорнія, пізніше тієї ж ночі.

Чутки про розставання почали циркулювати минулого тижня після того, як на фотографіях було видно, як Аффлек виходить з дому в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі, де, як повідомляється, він живе окремо від Джей Ло.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек новини

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.

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