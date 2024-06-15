Інсайдер розсекретив, чому донька Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта

Дочка Анджеліни Джолі прийняла доросле рішення.

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Анджеліна Джолі з дітьми та Бред Пітт / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дочка Бреда Пітта і Анджеліни Джолі Шайло чекала чотири роки, щоб відмовитися від імені свого батька - після розбіжностей під час битви за опіку, коли їй було всього 14 років.

Як пише The Daily Mail, Шайло Джолі-Пітт, мати якої Анджеліна Джолі, подала документи на відмову від імені Пітта в понеділок, 30 травня, через три дні після того, як їй виповнилося 18 років - найраніший момент, коли вона могла це зробити.

Минулого тижня The Mail повідомила, що вона найняла (і оплатила) свого адвоката для вирішення цього питання.

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Питання полягало в тому, що молодій дівчині не вдалося розповісти про те, що сталося під час того фатального польоту в 2016 році, який призвів до розірвання шлюбу її батьків, хоча вона цього і хотіла.

"Причина зміни прізвища пов'язана з боротьбою за опіку та свідченнями Шайло, адже її права як жертви були порушені. Шайло вважала, що вона, як жертва злочину, має право свідчити, а їй не дозволили цього зробити", - повідомило джерело.

Питання про опіку над шістьма дітьми Джолі-Пітт - Паксом, Меддоксом, Захарою, Шайло, Ноксом і Вів'єн - вирішували протягом шести місяців слухань за зачиненими дверима з грудня 2020 року по травень 2021 року.

Джолі клопотала про те, щоб діти дали свідчення, але безуспішно.

Суддя Джон Оудекірк постановив, що співвідношення опіки має бути 50 на 50, і відмовився заслуховувати свідчення дітей, які вже пройшли терапевтичне обстеження, про що було повідомлено суду.

Рішення було скасовано пізніше 2021 року, після того як Джолі подала апеляцію на тій підставі, що суддя мав комерційний зв'язок з одним з адвокатів Пітта.

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володарка премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Джерело повідомляє: "Зміна імені сходить до битви за опіку і переконання Шайло в тому, що її права як жертви були порушені.

"Шайло вважала, що як жертва злочину вона має право давати свідчення, але їй не дозволили це зробити", - розповіло джерело.

Відомо, що вона не планує продовжувати будь-які подальші судові позови щодо свого батька. Невідомо, чи зможуть молодші брати і сестри Нокс і Вів'єн піти її стопами, коли їм виповниться 18 років у липні 2026 року.

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Також колишню дружину Бреда Пітта, американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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