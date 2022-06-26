Похорон Шатунова: концертний директор співака назвав дату і місце

Юрія Шатунова поховають у Москві / Колаж Фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Відомого російського попвиконавця Юрія Шатунова (колишнього соліста колективу "Ласковый май") поховають у вівторок, 28 червня на Московському Троєкуровському кладовищі. Про це заявив колишній концертний директор співака Аркадій Кудряшов, повідомляє російське пропагандистське агентство "РІА Новості".

За його словами, похоронна церемонія буде закритою для публіки і преси.

"Коли будуть похорони, це не має значення. Ми не допустимо нікого. Як він буде похований, ми викладемо фото, в планах вівторок", - сказав Кудряшов.

Він також говорить, що рідні та близькі з Шатуновим попрощаються в понеділок, 27 червня.

"Сім'я приїде прощатися завтра, коли - ніхто не знає, у нас зал (траурний) в оренді на цілий день", ‒ підсумував Кудряшов.

Громадянська панахида за артистом пройшла вранці в неділю о 10.00 ‒ на все тому ж Троєкуровському кладовищі. Як кажуть очевидці, пам'ять Шатунова прийшли сотні людей, багато - з букетами білих троянд (за назвою його найголовнішого хіта).

читайте такожКоролева вирішила заробити на смерті Шатунова

Нагадаємо, попспівак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).

У 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

Пізніше концертний директор співака Аркадій Кудряшов розповів про його останніх години.

"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко. Зараз ми їдемо в морг. Сім'я Юри прилітає найближчим часом", - сказав чоловік.

Інші новини: