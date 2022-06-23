Юрій Шатунов пив перед смертю: з'ясувалося, як співак провів останні години життя

Легендарного соліста "Ласкового мая" не стало на 49-му році життя.
У смерті 48-річного Юрія Шатунова з'ясувалися нові подробиці. Спочатку повідомлялося, що Шатунов помер від обширного інфаркту: ні наркотиків, ні алкоголю в його крові не виявлено, але як виявилося, співак все-таки вживав спиртне.
PR-директор співака Аркадій Кудряшов, який провів з ним останні години, в коментарі kp.ru розповів, чим вони займалися перед трагедією.
"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко. Зараз ми їдемо в морг. Сім'я Юри прилітає найближчим часом", - поділився Кудряшов.
Нагадаємо, поп-співак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).
читайте також"Разіну не вистачає піару": представник Шатунова висловився про його відмову від пісень ласкавого травняУ 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.
Читайте також:
- У Росії напередодні концерту госпіталізували Юрія Шатунова
- Юрію Шатунову провели екстрену операцію
- Співав і співатиме: Шатунов забирає у Ласкового мая свої хіти