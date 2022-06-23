Юрій Шатунов пив перед смертю: з'ясувалося, як співак провів останні години життя

З'ясувалося, як Юрій Шатунов провів останні години життя / instagram.com/yuriy_shatunov/

У смерті 48-річного Юрія Шатунова з'ясувалися нові подробиці. Спочатку повідомлялося, що Шатунов помер від обширного інфаркту: ні наркотиків, ні алкоголю в його крові не виявлено, але як виявилося, співак все-таки вживав спиртне.

PR-директор співака Аркадій Кудряшов, який провів з ним останні години, в коментарі kp.ru розповів, чим вони займалися перед трагедією.

"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко. Зараз ми їдемо в морг. Сім'я Юри прилітає найближчим часом", - поділився Кудряшов.

Нагадаємо, поп-співак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).

читайте також"Разіну не вистачає піару": представник Шатунова висловився про його відмову від пісень ласкавого травняУ 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

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