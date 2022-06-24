"Не заспіваю - вони не люблять Росію": Шатунов ненавидів Україну і українців - організатор концертів

Шатунов ненавидів Україну і українців-організатор концертів / УНІАН і ua.depositphotos.com

Юрій Шатунов - пішов з життя напередодні після інфаркту зірка радянської поп-музики і колишній фронтмен попгрупи "Ласковый май" відчував лютою ненависть до українців і не хотів виступати перед ними на корпоративах. Про це на своєму Telegram-каналі написала відома українська піарниця Анна Салата.

Дівчина каже, що на умовах анонімності спілкувалася з організатором концертів, який багато разів працював з Шатуновим.

За словами чоловіка, з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розв'язала кровопролитну війну на Донбасі, Шатунов не бажав співати на концертах для українців.

"Звичайно, не хочеться руйнувати дитячі спогади. Але, починаючи з 2014 року, кожен раз, коли йому дзвонили із запитом на приватний виступ в Європі, дізнаючись, що замовники з України, він незмінно відповідав лайкою. І що він не збирається співати перед людьми, які не поважають велику Росію. Ось і Юра", – розповів організатор.

Цікаво, що на публіці, на відміну від інших російських попзірок, Шатунов ніяк не коментував війну Росії і України.

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Нагадаємо, поп-співак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).

У 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

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"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко. Зараз ми їдемо в морг. Сім'я Юри прилітає найближчим часом", - сказав чоловік.

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