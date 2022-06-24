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"Не заспіваю - вони не люблять Росію": Шатунов ненавидів Україну і українців - організатор концертів

24 червня 2022, 11:57

Як каже діяч шоу-бізнесу, Юрій Шатунов після 2014 року в категоричному тоні відмовлявся співати свої пісні перед українцями і лаявся на їхню адресу

Шатун
Шатунов ненавидів Україну і українців-організатор концертів / УНІАН і ua.depositphotos.com

Юрій Шатунов - пішов з життя напередодні після інфаркту зірка радянської поп-музики і колишній фронтмен попгрупи "Ласковый май" відчував лютою ненависть до українців і не хотів виступати перед ними на корпоративах. Про це на своєму Telegram-каналі написала відома українська піарниця Анна Салата.

Дівчина каже, що на умовах анонімності спілкувалася з організатором концертів, який багато разів працював з Шатуновим.

За словами чоловіка, з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розв'язала кровопролитну війну на Донбасі, Шатунов не бажав співати на концертах для українців.

"Звичайно, не хочеться руйнувати дитячі спогади. Але, починаючи з 2014 року, кожен раз, коли йому дзвонили із запитом на приватний виступ в Європі, дізнаючись, що замовники з України, він незмінно відповідав лайкою. І що він не збирається співати перед людьми, які не поважають велику Росію. Ось і Юра", – розповів організатор.

Цікаво, що на публіці, на відміну від інших російських попзірок, Шатунов ніяк не коментував війну Росії і України.

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Нагадаємо, поп-співак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).

У 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

Пізніше концертний директор співака Аркадій Кудряшов розповів про його останніх годинах перед смертю

"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко. Зараз ми їдемо в морг. Сім'я Юри прилітає найближчим часом", - сказав чоловік.

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Автор: Єгор Бунін
новини України новини шоу бізнесу Юрій Шатунов
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