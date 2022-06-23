Помер колишній соліст "Ласкового мая" Юрій Шатунов

Юрій Шатунов / Facebook

Попспівак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від інфаркту (за іншими даними – від гострої серцевої недостатності). Саме таку інформацію озвучив російським ЗМІ концертний директор виконавця – Аркадій Кудряшов.

"Сьогодні вночі у кареті швидкої допомоги серце Юри зупинилося", - сказав він.

Юра Шатунов біографія

Юрій Васильович Шатунов народився 6 вересня 1973 року в селищі П'ятки дорогою до пологового будинку Кумертау (Башкирська АРСР). Рано залишився без батьків і дуже швидко потрапив до дитячого будинку №2 міста Оренбурга. Там він познайомився із Сергієм Кузнєцовим, який керував у закладі художньою самодіяльністю, під керівництвом якого і почав співати. У 1986 році вони заснували групу "Ласковий май".

До кінця 1987 року були всі хіти Шатунова та "Мая": "Білі троянди", "Сива ніч" тощо. 1988 року Шатунова та Кузнєцов їдуть до Москви, де знайомляться з Андрієм Разіним, з яким починають працювати.

Вже у вересні розпочинається великий гастрольний тур "Ласкового мая" із солістом Шатуновим. Колектив мав величезний успіх, збирав стадіони по всьому СРСР, але жорстко критикувався за примітивність музики з текстами, за виступи під фонограму, а також трохи пізніше - за те, що Разін часто під виглядом "Ласкового мая" запускав групи-"клони".

Через три роки, у жовтні 1991 року, Шатунов пішов із групи та розпочав сольну кар'єру під керівництвом Аркадія Кудряшова. Якихось нових музичних успіхів йому досягти не вдалося, але він регулярно виступав на концертах зі старими піснями.

З початку нульових Шатунів здебільшого жив у Німеччині разом із дружиною Світланою. У них народилося двоє дітей - Денніс (2006) та Естелла (2013).

Юра Шатунов найкращі пісні

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про те, що в Росії раптово помер П'єр Нарцис - популярний на початку 2000-х співак, зірка "Фабрики зірок-2" та виконавець хіта "Шоколадний заєць"

Згодом стало відомо, що 45-річний артист помер від наслідків операції на нирці.

До того на 86 році життя помер Регімантас Адомайтіс - легендарний актор і суперзірка радянського кіно родом з Литви

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