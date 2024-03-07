Подарунок для колишнього: Тищенко отримав шалену суму від дружини при розлученні

Позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко оновив свою декларацію, в якій з'явилася інформація, що він отримав захмарну суму грошей у подарунок від дружини.
З Єдиного державного реєстру декларацій дізналися про суттєві зміни в майновому стані народного депутата. Йому надійшов "подарунок у грошовій формі" в розмірі 12,6 мільйона гривень.
Зазначено, що Алла Барановська подарувала колишньому чоловікові грошовий презент 15 лютого, тобто майже через місяць після їхнього розлучення.
Зазначимо, що Тищенко голосував проти відновлення оприлюднення декларацій, хоча потім розповідав, що йому немає що приховувати від громадськості.
Микола та Алла прожили в шлюбі 7 років. Про розлучення повідомив сам нардеп.
"Ми залишаємося друзями. Ми все ж прожили 10 років. У нас є дитина, ми будемо її спільно виховувати. Ми любимо сина і будемо все робити, для того щоб він був щасливий", - повідомив Тищенко.
Хто така Алла Барановська
Алла Барановська - українська модель і журналіст. У 2017 році відкрила в столиці України салон краси CLIPSE. Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.
Нагадаємо, нещодавно Алла Барановська вигуляла дорогущу сумку на матчі у свого сина в Ужгороді. Сумка обійшлася в неймовірні 285 тисяч гривень.
А також Барановська показала фото, де погладшала на 17 кілограмів. Вона поділилася, що несподівано набрала багато кілограмів на тлі стресу, при тому, що сама нічого не їла.
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