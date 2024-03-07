Подарунок для колишнього: Тищенко отримав шалену суму від дружини при розлученні

Алла Барановська "красиво" розлучилася з чоловіком Миколою Тищенком і подарувала йому 12,6 млн гривень.

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Микола Тищенко отримав грошовий подарунок від колишньої дружини / колаж: Главред, фото: instagram.com/allabonya/

Позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко оновив свою декларацію, в якій з'явилася інформація, що він отримав захмарну суму грошей у подарунок від дружини.

З Єдиного державного реєстру декларацій дізналися про суттєві зміни в майновому стані народного депутата. Йому надійшов "подарунок у грошовій формі" в розмірі 12,6 мільйона гривень.

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Зазначено, що Алла Барановська подарувала колишньому чоловікові грошовий презент 15 лютого, тобто майже через місяць після їхнього розлучення.

Тищенку надійшла велика сума в подарунок / фото: скрін nazk.gov.ua/

Зазначимо, що Тищенко голосував проти відновлення оприлюднення декларацій, хоча потім розповідав, що йому немає що приховувати від громадськості.

Микола та Алла прожили в шлюбі 7 років. Про розлучення повідомив сам нардеп.

"Ми залишаємося друзями. Ми все ж прожили 10 років. У нас є дитина, ми будемо її спільно виховувати. Ми любимо сина і будемо все робити, для того щоб він був щасливий", - повідомив Тищенко.

Хто така Алла Барановська Алла Барановська - українська модель і журналіст. У 2017 році відкрила в столиці України салон краси CLIPSE. Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка.

Нагадаємо, нещодавно Алла Барановська вигуляла дорогущу сумку на матчі у свого сина в Ужгороді. Сумка обійшлася в неймовірні 285 тисяч гривень.

А також Барановська показала фото, де погладшала на 17 кілограмів. Вона поділилася, що несподівано набрала багато кілограмів на тлі стресу, при тому, що сама нічого не їла.

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