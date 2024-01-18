"Мені приховувати нічого": Тищенко офіційно розлучився і назвав причину

Пара офіційно розлучилася після 10 років шлюбу.

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Микола Тищенко, Алла Барановська / колаж: Главред, фото: instagram.com/allabonya

Народний депутат Микола Тищенко і бізнесвумен і блогерка Алла Барановська офіційно розлучилися.

Як написав Телеграм-канал "Україна Зараз", офіційно суд виніс вирок про розірвання шлюбу.

Після суду Тищенко прокоментував свої стосунки з Барановською: екс-подружжя залишаються друзями після 10 років шлюбу, вони продовжать виховувати сина.

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"Одна з причин розірвання шлюбу – це неможливість спільного проживання. Алла живе в іншому місці, я працюю в Києві. На жаль, це не дозволяє нам утримувати спільне майно і життя. Ми залишаємось друзями. Прожили 10 років разом. Ми будемо разом виховувати сина", - сказав Тищенко.

На запитання про майно та фіктивний шлюб Микола Тищенко відповів, що йому "нема чого приховувати, адже він живе відкритим життям".

Пара була разом 7 років. Барановська - третя дружина Тищенка і мати його другої дитини. Хлопчикові на ім'я Давид в лютому виповниться 7 років.

Нагадаємо, раніше Алла Барановська поділилася особистою інформацією про своє здоров'я. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, тепер їй знайомий новий вид болю. "Наче народжуєш дитину 24 на 7. Але якщо раніше для мене був стрес робити МРТ голови, то тепер я можу робити все тіло. Дівчатка, тримайте спину в теплі, бо вже місяць я не ходжу сама", - написала вона.

Раньше Алла Барановська вигуляла дорогу сумку на матчі у свого сина в Ужгороді. Для того, щоб підтримати первістка, Барановська вибрала обтягуючі сукні молочного кольору, а також туфлі і сумку Chanel.

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