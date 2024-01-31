Любить бути нормальною: чим займається "засекречена" донька Володимира Кличка

Колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі в рідкісному інтерв'ю розповіла про те, як живе її єдина дочка, яку вона народила від українського боксера.
У мережі навряд чи можна знайти кадри дівчинки, яка перебуває під опікою Володимира Кличка. Зараз їй 9 років, але мало хто знає, який вигляд вона має.
У своєму новому інтерв'ю Гайден Пенетьєррі розповіла, чим живе її донька і як вони будують комунікацію між собою, а також про те, якою вона є - донька українського боксера і голівудської актриси.
Так, в інтерв'ю виданню EOnline, дівчинка дуже любить воду і коней. За інформацією акторки, дівчинка настільки полюбила коней, що вона була готова скакати з раннього віку, забираючись на свого великого плюшевого бегемота і прикидаючись, що бере участь у перегонах, водночас дивлячись (і переглядаючи знову й знову) фільм своєї мами 2005 року, у якому Панеттьєрі зіграла відважного підлітка, який вирішив дійти до перемоги верхи на дресированій зебрі.
За словами актриси, Кая відтоді перейшла до змагальних стрибків (на конях, а не на бегемотах), і, хоча у неї очевидно творчий ген, Панеттьєрі не бачить ознак актора-початківця.
"Мене весь час запитують: "Якби вона хотіла стати співачкою або актрисою, що б ти сказала?" - розповідає вона. "Я дивлюся на неї, це не її справа. Вона не любить виступати. Вона вся в конях", - каже вона.
Щодо цього Панеттьєрі продовжила: "Вона така ж я. Але вона також трохи стриманіша. Вона дуже незалежна, любить займатися своєю справою, любить бути нормальною".
Крім того, у дівчинки є деякі претензії до її батька. Наразі їй не вдається їхати до школи машиною або автобусом з іншими дітьми, а доводиться їхати на човні.
У цьому всьому є тільки одне бажання - бути, як "інші діти".
Нагадаємо, раніше акторка продемонструвала ще одну нову зачіску, яка послідувала за її нещодавнім переходом від блондинки до рожевого кольору.
Раніше також стало відомо про те, що український боксер і молодший брат столичного голови Віталія Кличка Володимир не дозволяє своїй колишній дружині, американській акторці Гейден Панеттьєрі бачитися з донькою.
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