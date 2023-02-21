Колишня наречена Володимира Кличка поділилася трагедією - пішов з життя близький член сім'ї

Рідні відзначають, що Гайден Панеттьєрі розчавлена смертю Дженсена

Гайден Панеттьєрі втратила брата - Дженсен Панеттьєрі помер у віці 28 років / instagram.com/haydenpanettiere, instagram.com/jrpanettiere

В сім'ї Гайден Панеттьєрі, американської акторки і екснареченої українського боксера Володимира Кличка, трапилася трагедія - її єдиний брат, актор і художник Дженсен Панеттьєрі помер у віці 28 років.

Цю інформацію підтверджує CNN офіційний представник Гайден. Причину смерті Дженсена не розголошують, слідство у цій справі триває.

Представник акторки заявляє, що в останні роки Дженсен переживав не найкращі часи - артист зізнавався, що використовує мистецтво, щоб приструнити своїх "внутрішніх демонів" - депресію та тривожність.

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Інше джерело з близького оточення Гайден і її брата повідомило Daily Mail про те, як акторка переживає втрату близької людини.

"Останнім часом у Дженсена були складності в кар'єрі. Гайден просто невтішна. Він був її найкращим другом і єдиним братом. Він був таким хорошим хлопцем, але жив на краю", - цитує інформатора видання.

Дженсен Панеттьєрі, як і його сестра, почав зніматися в ранньому віці. Найбільш відомими його кінороботами вважаються "Ідеальна гра", "Останній день літа"і "Ходячі мерці". Також він відомий, як актор озвучування (Льодовиковий період: Глобальне потепління) і художник в стилі графіті.

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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