"Концерти скасовано": з alyona alyona сталося нещастя - деталі

Українська відома артистка alyona alyona звернулася до шанувальників і повідомила, що вона скасувала концерти через хворобу.
На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що її гастролі в Європі не відбудуться, оскільки в неї погіршився стан здоров'я. Причину співачка не назвала, але проведення концертів нереальне.
"Через низку певних обставин зі здоров'ям, які стали на заваді нашої з вами зустрічі в європейських містах, я змушена повідомити, що зараз ці концерти скасовані. Іноді в житті складається все не так, як ми того хочемо. Дає нам знак, що попереду нас чекає щось велике і класне", - зазначила alyona alyona.
Хто така Alyona Alyona?
Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".
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