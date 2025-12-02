"Буду як тато": син Горбунова та Осадчої визначився з майбутньою професією

8-річний Іван уже активно розвиває свою кар'єру.

https://glavred.net/stars/budu-kak-papa-syn-gorbunova-i-osadchey-opredelilsya-s-budushchey-professiey-10720508.html Посилання скопійоване

Катерина Осадча та Юрій Горбунов із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Ви дізнаєтеся:

Юрій Горбунов розповів про захоплення сина

Ким він хоче стати

Син відомих телеведучих Юрія Горбунова і Катерини Осадчої вже визначився зі своєю майбутньою професією. Про це розповів його зірковий батько в ефірі програми "Ранок у великому місті".

Як виявилося, 8-річний Іван не тільки любить з'являтися з батьками на світських заходах, а й активно розвиває свою першу кар'єру. Хлопчик працює як актор і знімається у фільмах.

відео дня

Юрій зазначив, що попри велике захоплення сина знімальним процесом, на першому місці для нього залишається навчання в школі.

Син Юрія Горбунова став актором / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

"Він у нас у деяких фільмах знімається. Але школа в нас у пріоритеті", - заявив ведучий.

Сам Іван поділився, що в професії актора його надихає приклад зіркового батька. Йому дуже подобається процес зйомок, тому в майбутньому він точно хоче стати актором.

"Хочу бути актором! Буду як тато. Найбільше мені подобається зніматися", - розповів Горбунов-молодший.

Юрій Горбунов - старший син Іван / фото: instagram.com, Юрій Горбунов

Юрій Горбунов і Катерина Осадча - діти

У відомих українських телеведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої двоє спільних синів: 8-річний Іван і 4-річний Данило. Крім того, у Катерини Осадчої також є дорослий син Ілля від її попередніх стосунків.

Юрій Горбунов / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка намагається лікуватися від раку, зіткнулася з реаліями медицини країни-агресора. Незважаючи на те, що пропагандистка розраховувала отримати допомогу, медпрацівники почали кричати на неї і на дитину.

Також вийшло інтерв'ю Олени Тополі, яке вона дала за кілька днів до офіційного оголошення про розлучення з Тарасом Тополею. Співачка розповіла, що останнім часом проаналізувала своє життя та зрозуміла, що їй треба щось міняти для його покращення.

Вас може зацікавити:

Про персону: Юрій Горбунов Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред