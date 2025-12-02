"Буду як тато": син Горбунова та Осадчої визначився з майбутньою професією

Ви дізнаєтеся:
Син відомих телеведучих Юрія Горбунова і Катерини Осадчої вже визначився зі своєю майбутньою професією. Про це розповів його зірковий батько в ефірі програми "Ранок у великому місті".
Як виявилося, 8-річний Іван не тільки любить з'являтися з батьками на світських заходах, а й активно розвиває свою першу кар'єру. Хлопчик працює як актор і знімається у фільмах.
Юрій зазначив, що попри велике захоплення сина знімальним процесом, на першому місці для нього залишається навчання в школі.
"Він у нас у деяких фільмах знімається. Але школа в нас у пріоритеті", - заявив ведучий.
Сам Іван поділився, що в професії актора його надихає приклад зіркового батька. Йому дуже подобається процес зйомок, тому в майбутньому він точно хоче стати актором.
"Хочу бути актором! Буду як тато. Найбільше мені подобається зніматися", - розповів Горбунов-молодший.
Юрій Горбунов і Катерина Осадча - діти
У відомих українських телеведучих Юрія Горбунова та Катерини Осадчої двоє спільних синів: 8-річний Іван і 4-річний Данило. Крім того, у Катерини Осадчої також є дорослий син Ілля від її попередніх стосунків.
