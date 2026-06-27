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Переможниця Євробачення-2026 була в "чорному списку" для LELEKA — що сталося

Христина Трохимчук
27 червня 2026, 11:01оновлено 27 червня, 11:49
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Ще до скандалу за участю Філіпа Кіркорова делегація України вирішила уникати спілкування з DARA.
Євробачення 2026 — LELEKA та DARA
Євробачення 2026 — LELEKA та DARA / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA, Євробачення

Ви дізнаєтеся:

  • LELEKA розповіла про контакти з переможницею Євробачення-2026
  • Чому DARA потрапила до "чорного списку" для України

Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA відверто розповіла, чому переможниця конкурсу DARA опинилася в "чорному списку" української делегації. Про це співачка повідомила в інтерв’ю Radio UA.

За словами LELEKA, її команда дуже відповідально підійшла до аналізу всіх учасників на предмет можливих зв’язків із країною-агресором. На основі зібраної інформації було сформовано списки артистів, з якими делегація вирішила не контактувати. Як виявилося, ще до скандалу з нібито участю Філіпа Кіркорова в роботі над номером болгарської учасниці DARA, українці занесли співачку до "чорного списку".

відео дня
Євробачення 2026 — переможниця DARA / фото: instagram.com, Євробачення

"З самого початку у нас були певні списки. Звісно, ти не можеш бути впевненим у всьому, але вона у нас була в певному списку тих, з ким нам не варто контактувати. Тому ми свідомо уникали контакту. Якщо десь присутній слід країни-ворога, ми дуже обережно до цього підійшли. І просто, щоб убезпечити себе, ми свідомо цього не робили", — поділилася LELEKA.

LELEKA — виступ на
LELEKA — виступ на Євробаченні 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

Співачка підкреслила, що пісня "Bangaranga", яка стала переможницею "Євробачення-2026", була якісно виконана. Проте артистка відмовилася коментувати, чи справедливо DARA здобула перемогу на конкурсі.

"Вона дуже добре зроблена. Чи справедливе перше місце? Ну, є питання", — заявила артистка.

Біжи, біжи
Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

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