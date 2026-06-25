Разом із росіянами: Олег Винник став персоною нон-грата в Молдові

Олегу Віннику може загрожувати заборона на в’їзд до Молдови, так само як і російським артистам.

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Олег Винник потрапив до списку небажаних артистів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Коротко:

Що сталося з Олегом Винником

Хто потрапив разом з ним до списку

Український скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини на початку повномасштабної війни в Україні, став небажаним гостем у сусідній Молдові.

Про це йдеться у заяві Мінкульту Молдови.

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Молдова опублікувала список артистів, концерти яких влада не рекомендує проводити на території країни. У списку — 25 виконавців, переважно російських. Однак другим номером у списку виявився український співак Олег Винник.

Олег Винник опинився в одному списку з росіянами / фото: instagram.com, Олег Винник

Причини такого рішення офіційно не пояснюються. Водночас у Міністерстві культури Молдови попереджають організаторів: артистам із цього списку можуть відмовити у в’їзді до країни.

Сам список має рекомендаційний характер і формально не забороняє проведення концертів. Але, схоже, для деяких зірок двері до Молдови можуть виявитися зачиненими.

Список, до якого потрапив Олег Винник / Фото Telegram, Злива

До списку також потрапили всі топові артисти терористичної Росії, зокрема Леонід Агутін, гурт "Руки ВВерх", Баста та інші.

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Про особу: Олег Винник Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

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