Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ми були змушені": LELEKA порушила заборону на Євробаченні 2026

Христина Трохимчук
23 травня 2026, 09:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Представниця України розповіла про наслідки свого сміливого вчинку.
LELEKA — Євробачення 2026
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, instagram.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • LELEKA вигукнула "Слава Україні!" у гранд-фіналі Євробачення 2026
  • Які наслідки спіткали співачку

У гранд-фіналі Євробачення 2026 представниця України LELEKA зробила важливий меседж світу — після свого виступу вона вигукнула "Слава Україні!", підкресливши свою відданість рідній країні. В інтерв'ю BBC артистка розповіла, які наслідки чекали на неї через порушення заборони на політичні висловлювання.

Раніше LELEKA зазначала, що на конкурсі досить складно говорити про реальну ситуацію в Україні через обмеження та правила Євробачення. Незважаючи на це, співачка зважилася висловитися в прямому ефірі. На диво, ніхто з офіційних представників конкурсу не висловив їй претензій.

відео дня
LELEKA — виступ на Євробаченні 2026
LELEKA — виступ на Євробаченні 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Нехай би хтось спробував щось сказати, я б з тієї людини хачапурі зробила", — посміялася артистка.

Виконавиця підкреслила, що заборона на певні висловлювання на Євробаченні є і діятиме й надалі. Саме тому представники України намагалися всіма силами спілкуватися з аудиторією за допомогою творчості.

LELEKA — інтерв'ю
LELEKA — інтерв'ю / фото: instagram.com, LELEKA

"Він є, він був і він буде на цьому конкурсі. Але нам було важливо все-таки художньо вкласти всі ті меседжі, які для нас важливі. Зробити це в таких рамках, в які нас поставили. Ми були змушені говорити про це методами мистецтва і не прямолінійно", — поділилася LELEKA.

@bbcnewsukrainian Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA в інтерв’ю ВВС News Україна розповіла про заборону організаторів конкурсу говорити про війну в Україні. #євробаченя#лелека#шоубіз#музика#bbcnewsukrainian♬ оригінальний аудіозапис – BBC News Ukrainian - BBC News Ukrainian
Біжи, біжи
Leleka, Лелека / інфографіка: Главред
Біжи, біжи
Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що автор знаменитої пісні "Піду втоплюся" Андрій Миколайчук розповів, що залишився без даху над головою. Будинок композитора зруйнували російські окупанти. У свіжому інтерв'ю артист зізнався, що останнім часом його притулком стала звичайна землянка.

Також колишня учасниця групи "ВІА Гра" Єва Бушміна заявила в інтерв'ю про повернення на батьківщину. Співачка вже почала "українізувати" свої соціальні мережі: на її офіційній сторінці в Instagram з'явилися публікації українською мовою.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Євробачення-2026 LELÉKA
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

11:27Синоптик
Тримається за дві цілі: в ISW сказали, чому Путін не готовий завершити війну

Тримається за дві цілі: в ISW сказали, чому Путін не готовий завершити війну

10:28Війна
Відправив останнє фото і в ту ж хвилину загинув: росіяни вбили українського воїна

Відправив останнє фото і в ту ж хвилину загинув: росіяни вбили українського воїна

09:42Ексклюзиви
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох дітей за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці двох дітей за 29 с

Китайський гороскоп на сьогодні, 23 травня: Кроликам - метушня, Півням - зриви

Китайський гороскоп на сьогодні, 23 травня: Кроликам - метушня, Півням - зриви

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Блакитний Місяць незабаром принесе щастя трьом знакам зодіаку — хто вони

Блакитний Місяць незабаром принесе щастя трьом знакам зодіаку — хто вони

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Путін віддав наказ організувати удар помсти по Україні: що сталося

Останні новини

11:27

Україну розігріє до +28 градусів, але ненадовго: коли прийде нова хвиля холоду

11:21

Дівчина почула звук зі свого живота, а потім завмерла від жахуВідео

11:18

Чим засадити грядки, щоб назавжди забути про шкідників: найкращі рослиниВідео

10:58

Росія завдала удару по Харківській області: загинули троє людей

10:56

Головний бій року Усик vs Верхувен — вже сьогодні: трансляція вечора боксу тільки на Київстар ТБ новини компанії

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
10:36

Кацуріна різко відповіла на порівняння з Дорофєєвою: "Просто скажу"

10:28

Тримається за дві цілі: в ISW сказали, чому Путін не готовий завершити війну

10:14

Як позбутися бур'янів раз і назавжди: перевірений метод від агронома

09:42

Відправив останнє фото і в ту ж хвилину загинув: росіяни вбили українського воїнаЕксклюзив

Реклама
09:42

"Ми були змушені": LELEKA порушила заборону на Євробаченні 2026Відео

09:42

Повна окупація Покровська: військовий розкрив реальну ситуацію у місті

09:37

Чому 24 травня не можна зривати шипшину: яке церковне свято

09:12

Дірки на листі капусти: у чому причина і що з цим робитиВідео

09:01

Дрони завітали у Новоросійськ: спалахнули великі нафтові об’єкти

08:31

У стилі Call of Duty: Україна змінює підхід до ведення війни — The Times

07:33

Сенатори від обох партій просять Пентагон прискорити надання допомоги Україні – AP

05:45

Як зрозуміти, що у дитини ріжуться зуби: спеціаліст назвав головні ознаки

05:11

Бур'яни зникнуть надовго: як звичайна газета може спрацювати краще за хімію

04:30

Чотири знаки зодіаку стануть магнітом для грошей: кому ось-ось пощастить

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела води за 19 с

Реклама
03:33

Що обсмажувати першим - часник чи цибулю: більшість помиляються роками

03:11

Пам'ять чи гріх: для чого на кладовищі залишають хліб та горілку

02:31

Чи існує ядерна загроза з боку Білорусі: Ступак розкрив таємний блеф КремляВідео

01:39

Трьом знакам зодіаку кінець травня принесе гроші: на кого чекає особлива удача

00:18

Зеленський розповів, що буде після виходу США з переговорів

22 травня, п'ятниця
23:37

Серйозна негода пошириться Україною: де буде вирувати шторм

23:23

Інна Белень продемонструвала фігуру після пологів: відверте фото

23:12

Енн Гетевей розповіла про підтяжку обличчя: у чому зізналася актриса

23:01

Про берізку можна забути: як легко позбутися набридливого бур'януВідео

22:45

Як живуть Вільям і Кейт: принц розповів про сімейні витівки

22:29

В Україні змінили правила бронювання військовозобов'язаних

22:27

Яка буде погода до кінця травня в Україні: детальний прогноз

22:04

ЗСУ потужно влупили по окупантах: Генштаб розкрив деталі

21:49

На чемпіонаті України в перегонах FPV-дронів із навантаженням переміг пілот McQueen на дроні F7 від F-Drones

21:23

"У ньому з’явилася ніжність": дочка Брюса Вілліса розповіла, як змінився батькоВідео

21:12

Гниють і не червоніють: що потрібно зробити, щоб не залишитися без помідорівВідео

20:20

"Було дуже важко": Наталка Денисенко назвала свою ідеальну вагу

20:15

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США призупинено – Рубіо

19:55

Вони завжди отримують усе: 10 жіночих імен, які приносять везіння

19:45

Не 60 гривень: експерт розповів, скільки насправді має коштувати проїзд у Києві

Реклама
19:38

Справжній Армагеддон: Києвом пронісся дощ із градом, все пливеВідео

19:22

"Від Bonjour до Au revoir": серіал "Емілі в Парижі" завершиться шостим сезоном

19:19

Буданов виконує неймовірну роботу, - американський блогер

19:14

По 10–20 гривень щомісяця: у клієнтів Ощадбанку зникають гроші з карток

19:10

Денисенко назвав головний результат візиту Путіна до ПекінаПогляд

19:04

Братки цвістимуть влітку: що треба зробити із квітами вже зараз

18:46

Бабуся відмовилася від особняка за мільйони біля моря і зробила щось неймовірне

18:12

Мешканців міста Харківської області закликають не виходити на вулицю — деталі

18:11

Шкідники оминатимуть грядку з помідорами: які рослини слід висадити поруч

17:43

Вчені розкрили таємницю пірамід, яка дозволяє "обманювати" навіть сили природи

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти