"Ми були змушені": LELEKA порушила заборону на Євробаченні 2026

Представниця України розповіла про наслідки свого сміливого вчинку.

LELEKA вигукнула "Слава Україні!" у гранд-фіналі Євробачення 2026

Які наслідки спіткали співачку

У гранд-фіналі Євробачення 2026 представниця України LELEKA зробила важливий меседж світу — після свого виступу вона вигукнула "Слава Україні!", підкресливши свою відданість рідній країні. В інтерв'ю BBC артистка розповіла, які наслідки чекали на неї через порушення заборони на політичні висловлювання.

Раніше LELEKA зазначала, що на конкурсі досить складно говорити про реальну ситуацію в Україні через обмеження та правила Євробачення. Незважаючи на це, співачка зважилася висловитися в прямому ефірі. На диво, ніхто з офіційних представників конкурсу не висловив їй претензій.

"Нехай би хтось спробував щось сказати, я б з тієї людини хачапурі зробила", — посміялася артистка.

Виконавиця підкреслила, що заборона на певні висловлювання на Євробаченні є і діятиме й надалі. Саме тому представники України намагалися всіма силами спілкуватися з аудиторією за допомогою творчості.

"Він є, він був і він буде на цьому конкурсі. Але нам було важливо все-таки художньо вкласти всі ті меседжі, які для нас важливі. Зробити це в таких рамках, в які нас поставили. Ми були змушені говорити про це методами мистецтва і не прямолінійно", — поділилася LELEKA.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

