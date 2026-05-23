"Ми були змушені": LELEKA порушила заборону на Євробаченні 2026

Ви дізнаєтеся:
- LELEKA вигукнула "Слава Україні!" у гранд-фіналі Євробачення 2026
- Які наслідки спіткали співачку
У гранд-фіналі Євробачення 2026 представниця України LELEKA зробила важливий меседж світу — після свого виступу вона вигукнула "Слава Україні!", підкресливши свою відданість рідній країні. В інтерв'ю BBC артистка розповіла, які наслідки чекали на неї через порушення заборони на політичні висловлювання.
Раніше LELEKA зазначала, що на конкурсі досить складно говорити про реальну ситуацію в Україні через обмеження та правила Євробачення. Незважаючи на це, співачка зважилася висловитися в прямому ефірі. На диво, ніхто з офіційних представників конкурсу не висловив їй претензій.
"Нехай би хтось спробував щось сказати, я б з тієї людини хачапурі зробила", — посміялася артистка.
Виконавиця підкреслила, що заборона на певні висловлювання на Євробаченні є і діятиме й надалі. Саме тому представники України намагалися всіма силами спілкуватися з аудиторією за допомогою творчості.
"Він є, він був і він буде на цьому конкурсі. Але нам було важливо все-таки художньо вкласти всі ті меседжі, які для нас важливі. Зробити це в таких рамках, в які нас поставили. Ми були змушені говорити про це методами мистецтва і не прямолінійно", — поділилася LELEKA.
@bbcnewsukrainian Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA в інтерв'ю ВВС News Україна розповіла про заборону організаторів конкурсу говорити про війну в Україні.
Раніше Главред повідомляв, що автор знаменитої пісні "Піду втоплюся" Андрій Миколайчук розповів, що залишився без даху над головою. Будинок композитора зруйнували російські окупанти. У свіжому інтерв'ю артист зізнався, що останнім часом його притулком стала звичайна землянка.
Також колишня учасниця групи "ВІА Гра" Єва Бушміна заявила в інтерв'ю про повернення на батьківщину. Співачка вже почала "українізувати" свої соціальні мережі: на її офіційній сторінці в Instagram з'явилися публікації українською мовою.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
