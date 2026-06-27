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"Виставляє лиходієм": Пітт у відчаї зробив заяву про стосунки з Джолі

Христина Трохимчук
27 червня 2026, 10:01
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Актор вважає, що колишня дружина відсторонила від нього дітей.
Бред Пітт та Анджеліна Джолі — діти
Бред Пітт та Анджеліна Джолі — діти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Бред Пітт не відвідав випускний доньки
  • Чому актор звинувачує Анджеліну Джолі

Популярний голлівудський актор Бред Пітт не відвідав випускний прийомної дочки Захари в престижному коледжі Спелман. Як повідомляє видання Radar Online, знаменитість спробував виправдатися і звинуватив у тому, що сталося, колишню дружину Анджеліну Джолі.

Інсайдери вважають, що саме актриса почала приховувати від Бреда інформацію про дітей. Через те, що батькові Захари не повідомили про захід, він просто не зміг відвідати випускний.

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Бред Пітт
Бред Пітт — скандал з Анджеліною Джолі / ua.depositphotos.com

"Бред дуже засмучений. Він каже, що його просто відсторонили від процесу і навіть не повідомили, коли саме відбудеться випускний", — повідомили в оточенні Пітта.

Але є й інша сторона питання. Актриса вважає, що її колишній чоловік повинен сам проявляти ініціативу й цікавитися життям дітей без нагадувань.

"А Анджеліна у відповідь виставляє його лиходієм за те, що він не проявив ініціативи. Вона каже, що він мав сам знати, що це її випускний рік, і докласти зусиль, щоб приїхати", — стверджує джерело.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі — розлучення з Бредом Піттом / ua.depositphotos.com

Інсайдери вважають, що тривалий конфлікт Джолі та Пітта вже негативно позначається на їхніх дітях. Ситуація може загостритися ще більше найближчим часом, адже Анджеліна планує покинути США, щойно всі діти пари стануть повнолітніми, проти чого виступав актор.

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Раніше Главред повідомляв, що актриса Наталка Денисенко поділилася з шанувальниками радісною новиною. Під час спільної поїздки до Туреччини її коханий, бізнесмен і модель Юрій Савранський, зробив їй романтичну пропозицію руки і серця.

Також популярна артистка Катерина Бужинська розповіла, де навчаються її діти. Знаменитість зазначила, що її старша донька Олена від попередніх стосунків та двійнята від шлюбу з болгарським підприємцем Дімітаром Стойчевим не живуть разом.

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Про персону: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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