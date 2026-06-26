"Йому сказала так": Наталка Денисенко повідомила про новий статус

Юрій Савранський зробив пропозицію Наталці Денисенко.

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Наталка Денисенко заручилася / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Наталці Денисенко зробили пропозицію

Як це сталося

Відома українська актриса Наталка Денисенко повідомила про важливу подію. Під час подорожі до Туреччини бізнесмен і модель Юрій Савранський зробив їй пропозицію руки і серця. Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram.

Денисенко зізналася, що зовсім не очікувала такого сюрпризу від коханого. Пара разом вирушила до історичної локації, щоб помилуватися стародавніми руїнами та зробити красиві фотографії.

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Наталка Денисенко виходить заміж / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Вчора я вперше поїхала до Старого міста в Сіді на фотосесію. Хотілося зробити гарні фото в історичному місці. Андрійко не був у захваті, бо фотографуватися він не любить. Юрій Савранський розповів, що існує легенда, нібито тут Марк Антоній проводив любовні зустрічі з Клеопатрою і подарував їй цей храм Аполлона як символ кохання. А я їхала просто до білих колон. Я й гадки не мала про щось таке особливе, та й уся моя увага була зосереджена на цій красі, побачити яку я не очікувала", — поділилася враженнями актриса.

Юрій Савранський зробив пропозицію Наталці Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Саме там і відбулася головна подія для закоханих — Савранський опустився на одне коліно і зробив пропозицію, подарувавши каблучку з діамантом. Зірка зазначила, що її наречений сам обирав дизайн прикраси.

Каблучка Наталки Денисенко / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Приймаємо привітання з заручинами. Вчора вона сказала йому "так" біля храму Аполлона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра", — повідомила Денисенко.

Наталка Денисенко — особисте життя

Наталка Денисенко вже була у шлюбі з українським актором Андрієм Фединчиком, у якому народився син Андрій. Пара розлучилася після восьми років шлюбу, не витримавши випробувань війною та відстанню. Незабаром після розриву стало відомо про роман Денисенко з бізнесменом і моделлю Юрієм Савранським.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Олена Зеленська привернула загальну увагу на офіційному заході своїм нестандартним вбранням. Цього разу вона вирішила відійти від традиційного стилю, обравши замість строгих костюмів джинси та спортивне взуття.

Також Наталка Денисенко влаштувала собі черговий закордонний відпочинок, виїхавши з країни разом із коханим і сином. Зірка не пропустила нагоди похвалитися чудовою фізичною формою, опублікувавши серію ефектних знімків у купальнику.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко — українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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