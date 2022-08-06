Переможниця Битви екстрасенсів розповіла, чому мовчить Софія Ротару: "Прийняла чітку позицію"

Кажетта Ахметжанова розповіла, чому мовчить Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/kajetta/

Українська співачка Софія Ротару на п'ятому місяці повномасштабної війни в Україні лише тільки почала боязко висловлювати свою проукраїнську позицію. До цього, відбувшись "черговим" постом в соц.мережах вона вперто зберігала мовчання.

Шанувальники "хуторянки" вірять, що Софія Михайлівна все ж на боці України. Однак її поведінка здається часом досить дивною.

Завісу таємниці відкрила переможниця російської Битви екстрасенсів Кажетта Ахметжанова. Про це розповідають Факти з посиланням на росЗМІ.

Шаманка переконана, що мовчання Ротару - усвідомлений вибір. "Софія Михайлівна проживає не найкращий період в житті. Вона дуже переживає за ситуацію, що склалася в світі. Її атакують і журналісти, і політики. Всі її тероризують. Але вона прийняла чітку позицію: треба мовчати і перечекати", - заявила Ахметжанова.

Також вона розповіла, що артистка займається пошуком постійного житла в Європі, де планує осісти: "Вибравши будинок за кордоном, співачка займеться ремонтом. Вона замовить дизайнерам проєкт і буде вносити сама корективи. Це допоможе їй відволіктися".

Раніше українська телеведуча Наталія Мосейчук обурилася мовчанням Софії Ротару про війну в Україні. Також її дратує, що через високий статус артистки, всі закривають на це очі.

Крім того, після невдалої спроби незаконно перетнути український кордон під час війни, онук Ротару натякнув, що вже не в країні - Анатолій запостив фото з Франції.

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