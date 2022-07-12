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"Скільки можна це лицемірство проявляти": українська ведуча накинулася на Софію Ротару

12 липня 2022, 17:44

"Одну калину за вікном" вона зараз сприймає, як насмішку над патріотичними фанатами артистки.

Наталія Мосейчук, Софія Ротару
Наталія Мосейчук засудила Софію Ротару, яка мовчить про війну, за лицемірство / instagram.com/moseichuk.official, instagram.com/sofiarotaru.official

Українська ведуча телеканалу 1+1 і ток-шоу Право на владу Наталія Мосейчук провела подвійне інтерв'ю з українським музичним продюсером Михайлом Ясинським та фронтменом гурту Kozak System Іваном Леньо.

У бесіді з діячами української культури Мосейчук підняла делікатне питання - чому деяких артистів, які мовчать про війну в Україні і нічого не роблять, виставляють справжніми чудовиськами і піддають публічному осуду, а на бездіяльність інших закривають очі.

У числі "інших" опинилася і легенда радянської та української сцени - співачка Софія Ротару. Ведучу обурює, що представники шоу-бізу погоджуються з її становищем небожительки, якій все прощають.

"Софії Михайлівни Ротару немає, і ніхто з вашого культурного цеху навіть оком не може глянути на "ах, яких людей" і нічого поганого не може сказати. І мене це так курвить – люди, які збирали стадіони, народні артисти УРСР, "одна калина за вікном", – а ми не говоримо, що ці люди роблять під час війни. Немає цих людей. Ну скільки можна це лицемірство проявляти?!" - заявила Мосейчук.

Не залишила без уваги ведуча і той факт, що крім "патріотичного" поста в Instagram на четвертий день війни, від Ротару нічого не чути.

"Уявляєте, що було б, якби Софія Михайлівна написала листа Путіну. Та чорт із ним, з Путіним, – Кіркорову й Баскову, і сказала: "Ви, придурки, ви на кого рота відкриваєте?!" А наш цілий цех мовчить. Навіть ніхто слова не скаже", - продовжила розпікати Ротару Наталія Мосейчук

Іван Леньо запропонував не витрачати час та сили на гнів на Народних і Заслужених. Він вважає, що мудрий український народ і так бачить, хто з кумирів мовчить. Для байдужих до своєї країни артистів уготовано покарання набагато гірше публічного осуду - забуття.

"Дорогі фанати Софії Ротару чи інших артистів, які обманювали, що люблять Україну, співали вам нечесні пісні, а зараз не проявили себе як громадяни України. Вони навіть не волонтерять. Знайте, що ваші кумири – [боягузи - прим. редактора], ваші кумири – погані громадяни України, не ходіть більше на їхні концерти", - звернувся Леньо до слухачів.

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Раньше Наталія Мосейчук розповіла, за яких умов готова стати наступним президентом України після Володимира Олександровича Зеленського.

Також стало відомо що 58-річна співачка Лоліта Мілявська, яка народилася в Мукачевому, але підтримує вбивства мирних українців, зізналася в любові Росії і називає країну-агресора своєю батьківщиною.

Інші новини:

шоу-бізнес Наталія Мосейчук Софія Ротару новини шоу бізнесу
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