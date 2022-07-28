Після скандалу з втечею з України в Молдову онук Ротару похвалився знімками з Парижа

Кадри він ніяк не підписав, також не показався на фото сам, тому про те, чи дійсно знаходиться Анатолій Євдокименко за кордоном, поки невідомо.
Старший онук легендарної української співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко похвалився перед фоловерами. Знімки 28-річний хлопець опублікував у Instagram-stories.
Кадри він ніяк не підписав, також не показався на фото сам, тому про те, чи дійсно знаходиться хлопець за кордоном, поки невідомо. Євдокименко показав передплатникам Ейфелеву вежу і вулиці Парижа.
Раніше ЗМІ допускали, що онукові Софії Ротару вдалося перетнути кордон України, оскільки він не опублікував свою геолокацію. Однак офіційної підтверджуючої інформації про це не було.
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Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря - громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні.
Повідомлялося, що серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко - син і онук співачки Софії Ротару.
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