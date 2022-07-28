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Після скандалу з втечею з України в Молдову онук Ротару похвалився знімками з Парижа

28 липня 2022, 19:14

Кадри він ніяк не підписав, також не показався на фото сам, тому про те, чи дійсно знаходиться Анатолій Євдокименко за кордоном, поки невідомо.

Ротару
Софія Ротару та Анатолій Євдокименко / колаж УНІАН Instagram

Старший онук легендарної української співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко похвалився перед фоловерами. Знімки 28-річний хлопець опублікував у Instagram-stories.

Кадри він ніяк не підписав, також не показався на фото сам, тому про те, чи дійсно знаходиться хлопець за кордоном, поки невідомо. Євдокименко показав передплатникам Ейфелеву вежу і вулиці Парижа.

Раніше ЗМІ допускали, що онукові Софії Ротару вдалося перетнути кордон України, оскільки він не опублікував свою геолокацію. Однак офіційної підтверджуючої інформації про це не було.

Після скандалу з втечею з України в Молдову онук Ротару похвалився знімками з Парижа

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Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря - громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні.

Повідомлялося, що серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко - син і онук співачки Софії Ротару.

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Автор: Єгор Бунін
Софія Ротару новини шоу бізнесу
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