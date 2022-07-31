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Продюсер розповів, в якій країні зараз приживає Софія Ротару

31 липня 2022, 02:34

Спойлер: співачка не в Україні.

Софія Ротару
Софія Ротару переїхала з України під час війни / instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару нещодавно почала активніше висловлювати свою громадську позицію, і, до величезного незадоволення російського шоубізу, залишилася на боці України.

28 лютого, через чотири дні після початку повномасштабної війни в Україні, артистка заявила, що залишається в Києві. Однак в росЗМІ з'явилися чутки про те, що Ротару облаштувалася США.

Про це нібито повідомляє продюсер Леонід Дзюник. Так, за його словами, Софії Михайлівні пропонував російське громадянство збожеволілий президент РФ. Однак вона відмовилася, і вважає за краще підтримувати Україну з Америки.

"Вона залишається на своїй стороні, яку вона вибрала після того, як відмовилася від російського громадянства, запропонованого Путіним. Вона поїхала, живе в Америці, але продовжує залишатися громадянкою України. А для тих, хто виріс в Радянському Союзі, вона залишається Ротару, яка заспівала "Я, Ти, він, вона! Разом - ціла країна", - заявив Дзюник.

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Раніше грузинський актор і естрадний співак, Заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе назвав війну геноцидом українського народу, а Зеленського "справжнім мужиком".

Український музикант і актор Сергій Бабкін піддавався критиці за те, що покинув Україну під час повномасштабної війни. Артист пояснив, чому опинився за кордоном.

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