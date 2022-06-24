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"Плакала від несправедливості, що її цькують": Слава Дьомін розкрив подробиці розмови з Ані Лорак

24 червня 2022, 22:31

Ведучий вражений невмінням співачки робити висновки.

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Дьомін розповів, як Ані Лорак скаржилася на цькування / Колаж

Український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін у шоу Зірковий шлях розповів, як його давня знайома, співачка українського походження Ані Лорак, реагувала на цькування через роботу в РФ, які на неї обрушилася після подій 2014 року.

За словами ведучого, він був би радий взяти у Лорак інтерв'ю, тим більше що воно планувалося до війни. Зараз же йому цікаві причини її мовчання, адже на його думку, Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки), наступає на одні й ті ж граблі.

У 2014 році співачка також уникала розголосу її позиції щодо україно-російського конфлікту. При цьому - щиро не розуміла, чому деякі з її фанатів і колег відвернулися від неї.

"Коли Ані Лорак травили вперше, вона сиділа в ресторані у свого [колишнього] чоловіка в Києві на Саксаганського і плакала від несправедливості, як вона вважала, бо більшість там виступає, і їх не травлять, а саме її травлять. І вже тоді я їй говорив, що не потрібно відмовчуватися, а треба озвучити свою точку зору з цього приводу", - згадує Дьомін.

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Раніше ведучий Слава Дьомін розповів, чим його здивувала співачка українського походження Ані Лорак під час війни в Україні, з якою він знайомий близько двох десятків років.

Також стало відомо, що Ані Лорак, яка пропала з інформаційного простору з початку повномасштабної війни в Україні, відновлює свою концертну діяльність.

Інші новини:

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