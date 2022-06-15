Відомий український ведучий розповів, чому Максим Галкін відмовився від інтерв'ю про Україну

Слава Дьомін розповів, чому Максим Галкін відмовився від інтерв'ю / Колаж

Український радіо- і телеведучий, журналіст та інтерв'юер Слава Дьомін сам став гостем ток-шоу, яке веде Аліна Доротюк. Їй він розповів, хто відмовляв йому в інтерв'ю під час війни.

Головним розчаруванням для нього стала співачка українського походження Ані Лорак, яка ігнорувала пропозицію Дьоміна, як він вважає, зі страху. "Вона мені рік обіцяла дати інтерв'ю, і все годувала мене "завтраками". Але я попереджав тоді про те, що ми будемо говорити і про політику в тому числі, тому що це актуальне питання у людей. Можливо через це вона дуже боялася", - згадує Дьомін. Пізніше, коли мовчання співачки продовжилося і під час війни, ведучий зрозумів, що це марно.

Відмовився від інтерв'ю і Максим Галкін. Однак тут ведучий зробив невелику ремарку - комік висловив свою позицію про війну в Україні чітко, ясно і привселюдно, але до великої роботи поки не готовий.

"У мене було бажання записати тільки Макса Галкіна, коли він вже публічно висловив свою думку з приводу війни в Україні. Я йому написав, на що він мені відповів, що поки не дає інтервью, він не готовий до цього. Але, я цитую, "як тільки я буду готовий, я до тебе повернусь". Не знаю, чи це просто відмазка, чи так дійсно буде, подивимося", - каже Дьомін.

Також він зізнався, що йому не хочеться вірити, що позиція Галкіна і Пугачової - просто поза, спроба догодити всім, він сподівається, що він дійсно проти війни в Україні.

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Раніше український співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак захищав Україну і засудив звірячий напад Росії, став на захист російськомовних українців.

Також Главред розповідав, що російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні.

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