Гордість і позорище: Слава Дьомін розповів, хто з українських співачок здивував його під час війни

Слава Дьомін пишається знайомством з Брежнєвою і поставив хрест на спілкуванні з Ані Лорак / Колаж

Український журналіст і ведучий Слава Дьомін дав велике інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому поділився своїми думками в тому числі про українських артистів і їх ставлення до війни в Україні.

Зокрема він вперше розповів, про що говорив з Ані Лорак, з якою знайомий понад 20 років. Уродженка України, Куєк останні роки будувала кар'єру в РФ, і з початком повномасштабної війни в Україні висловлює свою мовчазну згоду з військовою політикою Кремля.

Вважати, що справи йдуть саме так, Дьоміну дозволяє той факт, що ще на початку війни він написав Лорак з пропозицією остаточно визначитися з громадською позицією. "Оці, знаєш, нейтральні картинки, під якими написано "миру-мир", ну трошечки це фігня. Тому що над тобою, або над твоїми близькими, а її рідні досі, наскільки я знаю, живуть в Україні, літають ракети, не важливо, чиї це ракети, але ракети. І це відповідно війна... То я їй написав: "Пора обирати, чи гроші і кар'єра, чи все таки твоя країна, в якій ти виросла, і про яку ти говорила, що сильно любиш". Повідомлення було прочитано, але відповіді не було", - розповів ведучий.

На противагу Лорак він згадав іншу українську співачку з не менш успішною кар'єрою в країні-агресорі - Віру Брежнєву. Дьомін зізнався, що гордий знайомством з нею, адже вона знайшла в собі сміливість відмовитися від усього і зайняти позиції справжньої патріотки України.

"Зі всіх російських та українських артистів я написав лише одній, що я пишаюся знайомством з нею. І це Віра Брежнєва. Я пишаюся, що знайомий з нею, бо вона з першого дня... Я просто знаю її позицію ще до війни. Взагалі війни у 2014 році. Я знаю її позицію з багатьох питань, яку вона не озвучувала, але зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення та повномасштабна війна, вона чітко показала, що вона є справжньою патріоткою своєї країни", - підкреслив ведучий.

Слава Дьомін писав Ані Лорак на початку війни, але пізніше зрозумів, що це марно / instagram.com/slavademin_official

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Раніше український співак Іван Дорн, якому заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак захищав Україну і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

Також Главред розповідав, що російський і американський журналіст, ведучий і письменник Володимир Познер порушив мовчання і зробив загадкову заяву про війну в Україні.

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