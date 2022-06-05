Головний "голуб миру" порушив мовчання: Ані Лорак відновлює концертну діяльність

Співачка вже планує виступи на місяці вперед. Як вона буде співати з закритим ротом, поки залишається загадкою.
Співачка українського походження Ані Лорак зникла з інформаційного простору з початку повномасштабної війни в Україні. Довгий час вона будувала кар'єру в РФ, і, з початком війни, не висловила своє ставлення до россійської військової агресії.
За це мовчання вона отримала на свою адресу чимало критики, скасувала концерти в Росії, і "залягла на дно".
Однак на сайті співачки нещодавно з'явилася новий графік виступів, а значить, вдосталь посумувавши, Лорак відновлює концертну діяльність.
Гастролі по Німеччині та Чехії заплановані на осінь 2022 року. У прес-релізі артистка скромно називає себе "однією з найбільш затребуваних співачок сучасності".
Де зараз знаходиться Ані Лорак достеменно невідомо. Однак офіційний сайт співачки має російський домен, а контактні номери належать російським операторам.
читайте такожВтомився від війни: Максим Галкін повернувся до "нормального" життя
Раніше українська співачка Слава Камінська заступилася за Лорак, на яку ополчився весь український шоу-бізнес. Співачка розповіла, чому не засуджує Куєк за мовчання.
Між тим колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, гаряче підтримує Україну у протистоянні російським окупантам.
Інші новини:
- "Справжній діамант Росії": Дюжева висміяли за хвалебні оди Донецьку
- Жураковська закликала викорінити російську культуру в Україні, згадавши "зарозумілу харю" Безрукова
- Путінського холуя Пєвцова в жіночій в'язниці мало не вбило