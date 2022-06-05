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Головний "голуб миру" порушив мовчання: Ані Лорак відновлює концертну діяльність

5 червня 2022, 03:03

Співачка вже планує виступи на місяці вперед. Як вона буде співати з закритим ротом, поки залишається загадкою.

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Ані Лорак їде до Європи з концертами після 3 місяців мовчання про російську агресію / instagram.com/anilorak

Співачка українського походження Ані Лорак зникла з інформаційного простору з початку повномасштабної війни в Україні. Довгий час вона будувала кар'єру в РФ, і, з початком війни, не висловила своє ставлення до россійської військової агресії.

За це мовчання вона отримала на свою адресу чимало критики, скасувала концерти в Росії, і "залягла на дно".

Однак на сайті співачки нещодавно з'явилася новий графік виступів, а значить, вдосталь посумувавши, Лорак відновлює концертну діяльність.

Гастролі по Німеччині та Чехії заплановані на осінь 2022 року. У прес-релізі артистка скромно називає себе "однією з найбільш затребуваних співачок сучасності".

Де зараз знаходиться Ані Лорак достеменно невідомо. Однак офіційний сайт співачки має російський домен, а контактні номери належать російським операторам.

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Раніше українська співачка Слава Камінська заступилася за Лорак, на яку ополчився весь український шоу-бізнес. Співачка розповіла, чому не засуджує Куєк за мовчання.

Між тим колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, гаряче підтримує Україну у протистоянні російським окупантам.

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