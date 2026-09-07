"Відкладати ризиковано": Витвицька перед пологами показала животик

Ви дізнаєтеся:
- На якому терміні вагітності перебуває Соломія Вітвіцька
- Чому ведуча вирішила терміново організувати професійну фотосесію
- Який образ обрала Вітвицька для фотосесії
Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька порадувала шанувальників ніжними кадрами в Instagram, продемонструвавши помітно округлий животик. Зірка натякнула, що поповнення в родині відбудеться вже найближчим часом.
Вітвіцька зізналася, що схаменулася буквально в останній момент, усвідомивши, що в неї досі немає класичної пам’ятної фотосесії. Знаменитість зрозуміла, що відкладати зйомку більше не можна - вона готується народити вже найближчим часом.
"У суботу раптово зрозуміла, що в мене досі немає жодної класичної фотосесії вагітності. Є селфі, відображення у дзеркалі, робочі фото, а такого "ось вона, вагітність" - немає", - поділилася ведуча.
Соломія одразу розповіла про свою ідею в соцмережах, після чого команда допомогла їй оперативно організувати зйомку вже наступного дня. Такий поспіх зірка пояснила значним терміном вагітності.
"Тому що 38+ тижнів - це вже той термін, коли відкладати фотосесію "на наступний тиждень" трохи ризиковано", - з гумором зауважила Соломія.
На опублікованому бекстейджі телеведуча позує на дивані в розслабленому домашньому образі - у білій оверсайз-сорочці, розстебнутій на животі, та світлих штанах. Зірка виглядає щасливою і з нетерпінням чекає на швидку зустріч із малюком, обіцяючи показати готові знімки трохи пізніше.
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Про особу: Соломія Вітвіцька
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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