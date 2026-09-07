"Відкладати ризиковано": Витвицька перед пологами показала животик

Телеведуча влаштувала фотосесію на пізньому терміні вагітності.

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Соломія Вітвіцька - вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Ви дізнаєтеся:

На якому терміні вагітності перебуває Соломія Вітвіцька

Чому ведуча вирішила терміново організувати професійну фотосесію

Який образ обрала Вітвицька для фотосесії

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька порадувала шанувальників ніжними кадрами в Instagram, продемонструвавши помітно округлий животик. Зірка натякнула, що поповнення в родині відбудеться вже найближчим часом.

Вітвіцька зізналася, що схаменулася буквально в останній момент, усвідомивши, що в неї досі немає класичної пам’ятної фотосесії. Знаменитість зрозуміла, що відкладати зйомку більше не можна - вона готується народити вже найближчим часом.

відео дня

Соломія Вітвіцька на 38-му тижні / скріншот із відео

"У суботу раптово зрозуміла, що в мене досі немає жодної класичної фотосесії вагітності. Є селфі, відображення у дзеркалі, робочі фото, а такого "ось вона, вагітність" - немає", - поділилася ведуча.

Соломія одразу розповіла про свою ідею в соцмережах, після чого команда допомогла їй оперативно організувати зйомку вже наступного дня. Такий поспіх зірка пояснила значним терміном вагітності.

Вагітна Соломія Вітвіцька на фотосесії / скріншот із відео

"Тому що 38+ тижнів - це вже той термін, коли відкладати фотосесію "на наступний тиждень" трохи ризиковано", - з гумором зауважила Соломія.

На опублікованому бекстейджі телеведуча позує на дивані в розслабленому домашньому образі - у білій оверсайз-сорочці, розстебнутій на животі, та світлих штанах. Зірка виглядає щасливою і з нетерпінням чекає на швидку зустріч із малюком, обіцяючи показати готові знімки трохи пізніше.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Про особу: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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