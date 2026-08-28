"Заборонили співати й говорити": Надя Дорофєєва опинилася в лікарні

У артистки діагностували крововилив у голосові зв’язки.

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Надя Дорофєєва потрапила до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Коротко:

Надя Дорофєєва пройшла медичне обстеження

Лікар виявив крововилив у голосовій зв'язці

Дорофеєвій довелося скасувати найближчі концерти та зйомки

Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про проблеми зі здоров’ям, через які їй довелося звернутися до лікаря. Після обстеження артистці діагностували крововилив у голосовій зв'язці та на десять днів заборонили не тільки співати, а й розмовляти. Про це вона написала в Instagram.

Незадовго до цього Дорофєєва виступала на одному із заходів. Уже під час виступу вона відчула дискомфорт у горлі, однак вирішила, що причиною могла стати звичайна втома після концерту.

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Наступного дня стан співачки не покращився, тому вона вирішила пройти медичне обстеження. Лікар виявив крововилив у голосовій зв’язці.

"Ось я й з’їздила до лікаря, і маю жахливі новини. Мені заборонили співати й говорити найближчі 10 днів. Стався крововилив у голосові зв’язки… Як це сталося, я досі не розумію. Ще вчора я співала на заході - горло трохи боліло, але я подумала, що це просто концертна перевтома", - розповіла артистка.

За словами Дорофеєвої, лікар попередив її про серйозність стану. Така травма може призвести до ускладнень і в деяких випадках вимагати хірургічного втручання. Однак зараз є можливість уникнути операції, якщо дотримуватися всіх рекомендацій фахівця.

На найближчий час співачці призначено повний спокій для голосових зв’язок. Їй заборонено співати й розмовляти, а також слухати музику, щоб не створювати додаткового навантаження на голосовий апарат.

Через це Дорофеєвій довелося скасувати найближчі концерти, зйомки та інші заплановані заходи.

"Мій лікар каже, що це дуже небезпечно і серйозно. І щоб запобігти ускладненням, мені не можна співати, говорити і навіть слухати музику, щоб зв’язки не напружувалися. Тому ми змушені скасувати всі найближчі виступи, зйомки та інші заплановані заходи. Зараз є надія - обійтися без операції. Сподіваюся, ми впораємося", - поділилася співачка.

Інфографіка: Главред

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Про особу: Надя Дорофеєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010–2020); зараз виступає як сольна виконавиця. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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