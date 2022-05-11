"Зупиніться, хто ви такі?": чемпіонка РФ жорстко відреагувала на війну в Україні і шантаж Кремля

Чемпіонка РФ жорстко відреагувала на війну в Україні і шантаж Кремля/ Instagram ekaterinagamova11

Колишня волейболістка збірної Росії Катерина Гамова розкритикувала війну Росії проти України і ядерний шантаж світу з боку РФ.

За словами Гамової, вона з жахом чекала на парад до Дня перемоги 9 травня в Москві і зараз їй соромно показувати своєму сину російську військову техніку. Про це вона написала на своїй сторінці в Intsagram.

Спортсменка закликала Росію і російського диктатора Путіна припинити погрожувати світу розправою та ядерним ударом.

"У минулі рази я з радістю бігла дивитися на повітряний флот, а сьогодні зовсім по-іншому сприймаю ці звуки... Страшно. І це вони просто пролетіли над головою! З жахом боюся навіть подумати, коли такі прольоти супроводжуються бомбардуванням... Господи, за що?!", – написала Гамова.

Вона сказала, що останні часом все частіше чує погрози з боку РФ про ядерну атаку.

"Алло!!! Зупиніться!!! Хто ви, щоб вирішувати, жити нам чи ні, навіть не питаючи про це нас?!" – відреагувала на це ексчемпіонка РФ.

Війну в Україні Гамова назвала справжнім жахом і зазначила, що тепер усім доведеться "плисти в цьому човні, який приніс стільки горя".

Раніше повідомлялося, що дружина російського окупанта, який зараз перебуває під Харковом, розповіла йому по телефону, що ненавидить вивезених в РФ дітей з України і була б рада, якби їх мучили і вбивали. Рашистка зізналася, що хоче "розправитися" українськими дітьми і в деталях розповідає, як вона це робила б.

Нагадаємо, раніше нахабний росіянин під час опитування на вулиці думки громадян заявив, що Росії не варто зупинятися в Україні – потрібно йти далі і захоплювати ще більше територій. На думку рашиста, Путіну варто було б захопити ще й Польщу і Прибалтику.

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