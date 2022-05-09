"Беріть Польщу і Прибалтику": нахабний росіянин розкотив губу і закликав РФ не зупинятися в Україні

Нахабний росіянин розкотив губу і закликав РФ не зупинятися в Україні/ Скрін з відео

Звичайний росіянин під час опитування на вулиці думки громадян заявив, що Росії не варто зупинятися в Україні – потрібно йти далі і захоплювати ще більше територій.

На думку рашиста, Путіну варто було б захопити ще й Польщу і Прибалтику. Відео, де росіян не соромлячись ділиться своїми загарбницькими замашками, було оприлюднене у мережі.

Він сказав, що просування російської армії в Україні зараз йде повільними темпами, проте "це так обставини склалися".

"Але найголовніше – я вважаю, що зупинятися потрібно ще далі. Потрібно брати всю Польщу і Прибалтику. Я вважаю, що щодо цих країн потрібно вводити нові поняття – "держави, що не відбулися", держави-злочинці. До них сміливо можна відносити розпалювача третьої світової війни – Польщу. Її потрібно знищувати як державу. І лишати Прибалтику саме так державності", – заявив рашист.

При цьому в його голові ще й виникла ідея, що воєнним шляхом потрібно покарати і Словенію та Чехію – за те, що скидали пам’ятники. За його словами, знесення будь-яких пам’яток культури Росія повинна визнавати як воєнні злочини, здійснені проти РФ, і боротися проти цього воєнним шляхом.

Нагадаємо, раніше росіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії".

Також раніше повідомлялося, що на болгарському курорті Варна компанію росіян – двох жінок і двох чоловіків-виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю ‒ після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош і видавали себе за українців.

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