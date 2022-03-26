"Уламки сікли повітря над головами": орки підло поранили журналіста Андрія Цаплієнка

Окупанти поранили українського журналіста Андрія Цаплієнка/ Facebook Цаплієнка

Під час виконання редакційного завдання осколкове поранення отримав військовий кореспондент телеканалу "1+1" Андрій Цаплієнко. Знімальна група саме прибула до пішого гуманітарного коридору, яким повинні були евакуйовуватися мирні жителі з Чернігова, коли російські окупанти відкрили вогонь по представниках медіа.

Ворожий осколок потрапив у ногу журналіста. Про це розповів у соцмережі його колега Дмитро Комаров.

Цаплієнко з іншими членами знімальної групи на момент обстрілу стояв поблизу автомобіля. Вони готувалися до зйомки. Раптом вони помітили дрон, проте сховатися уже не встигли – по них з різних сторін прилетіли три снаряди "Смерча". Люди встигли впасти на землю біля автомобіля.

"Крім вибухів, було чутно, як уламки "січуть" повітря. У цьому вся підступність касетних бомб. Андрій відчув дуже сильний удар по стегну, ніби чимось тяжким. Майже відразу в той же квадрат почала "гасити" російська артилерія. Наголошую – це село Анісів, де звичайні житлові будинки", – зазначив Дмитро Комаров.

Знімальна група рушила у підвал. Журналіст не одразу помітив, що поранений. У підвалі йому надали першу медичну допомогу і зупинили кров.

Після цього водій прийняв дуже сміливе рішення – сховати авто, ризикуючи своїм життям, щоб потім мати змогу швидко дістатися до лікарні.

Цаплієнко перебуває у лікарні з пораненням/ Instagram Дмитро Комаров

Як розповідає Комаров, Цаплієнко в лікарні під знеболюючим вже навіть почав жартувати, а також намагався не випадати з робочого процесу і керував підготовкою матеріалу до ефіру ТСН просто з лікарняної палати.

"До перемоги заживе", – сміється колега. Лікар зазначає, що термін загоєння – місяць. Колегам пощастило. Осколок пройшов наскрізь, не зачепивши кістки. Іншим пощастило, що уламки не зачепили взагалі. Я бачив машину: отвори від уламків наскрізні", – написав Комаров.

Цаплієнко про своє поранення написав у Facebook дуже коротко: "Дострибався. Маю невелике уламкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе".

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія можливо готує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії та Казахстан.

Також раніше військовий журналіст Костянтин Машовець заявляв, що Путін наближає розвал Росії, але зістрибнути з "українського кола" йому не дадуть. За словами журналіста, російський диктатор незабаром може виявити в Україні такі системи озброєння, які закопають залишки його армії в український чорнозем глибоко і швидко.

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