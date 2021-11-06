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Вже офіційно: лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк розлучається з дружиною

6 листопада 2021, 12:21

Про проблеми у стосунках зоряної пари стало відомо ще в лютому 2020 року. Нібито саме Анна Копилова була ініціаторкою розлучення.

Андрій Хливнюк та Анна Копилова
Андрій Хливнюк та Анна Копилова розлучаються / Фото ТСН

Український музикант, фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк після 11 років шлюбу розлучається з дружиною - режисеркою, арт-директором видавництва Ганною Копиловою.

На 5 листопада в Шевченківському суді Києва було заплановано слухання про розірвання шлюбу зіркової пари, пише ТСН.

На засідання суду Андрій Хливнюк та Ганна Копилова не приїхали – передали відповідні документи до суду, щоби справу розглянули без них.

Нібито саме Анна Копилова була ініціаторкою розлучення. У пари - двоє дітей, син і дочка.

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Зазначимо, ще в лютому 2020 року повідомлялося, що Андрій Хливнюк не живе з родиною. Як заявила тоді телеведуча ТСН Соломія Вітвіцька, Андрій і Анна кілька місяців не жили разом і не з'являлися на світських заходах.

Чи є у Хливнюка нова пасія - невідомо. Але те, що романтичний зв'язок був, напередодні підтвердила українська топ-модель Наталія Гоцій, яка нещодавно знялася в кліпі групи Бумбокс.

"Вже не романтичні стосунки, але ми в відмінних, прекрасних стосунках двох дорослих людей, яких пов'язували романтичні стосунки", - сказала модель.

Наталія Гоцій та Андрій Хливнюк
У Наталії Гоцій та Андрія Хливнюка був роман / Фото instagram

Як повідомляв Главред, Святослав Вакарчук розлучився з дружиною Лялею Фонарьовою. Пара була разом понад 20 років, проте музикант рідко коментував своє особисте життя. Вони разом виховували дочку Лялі від попереднього шлюбу Діану.

Про нинішню обраницю і матір дитини Вакарчука достовірно нічого невідомо.

Ходять чутки, що кохана музиканта є співробітницею кінопродюсерської компанії Radioactive, яка знімає рекламу, зокрема і для зарубіжних брендів, а також займається виробництвом серіалів і кліпів.

Наприкінці серпня стало відомо, що Вакарчук став батьком. У артиста народився син. Хлопчика назвали Іваном на честь батька Вакарчука.

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