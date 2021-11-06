Вже офіційно: лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк розлучається з дружиною

Про проблеми у стосунках зоряної пари стало відомо ще в лютому 2020 року. Нібито саме Анна Копилова була ініціаторкою розлучення.
Український музикант, фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк після 11 років шлюбу розлучається з дружиною - режисеркою, арт-директором видавництва Ганною Копиловою.
На 5 листопада в Шевченківському суді Києва було заплановано слухання про розірвання шлюбу зіркової пари, пише ТСН.
На засідання суду Андрій Хливнюк та Ганна Копилова не приїхали – передали відповідні документи до суду, щоби справу розглянули без них.
Нібито саме Анна Копилова була ініціаторкою розлучення. У пари - двоє дітей, син і дочка.
Зазначимо, ще в лютому 2020 року повідомлялося, що Андрій Хливнюк не живе з родиною. Як заявила тоді телеведуча ТСН Соломія Вітвіцька, Андрій і Анна кілька місяців не жили разом і не з'являлися на світських заходах.
Чи є у Хливнюка нова пасія - невідомо. Але те, що романтичний зв'язок був, напередодні підтвердила українська топ-модель Наталія Гоцій, яка нещодавно знялася в кліпі групи Бумбокс.
"Вже не романтичні стосунки, але ми в відмінних, прекрасних стосунках двох дорослих людей, яких пов'язували романтичні стосунки", - сказала модель.
Як повідомляв Главред, Святослав Вакарчук розлучився з дружиною Лялею Фонарьовою. Пара була разом понад 20 років, проте музикант рідко коментував своє особисте життя. Вони разом виховували дочку Лялі від попереднього шлюбу Діану.
Про нинішню обраницю і матір дитини Вакарчука достовірно нічого невідомо.
Ходять чутки, що кохана музиканта є співробітницею кінопродюсерської компанії Radioactive, яка знімає рекламу, зокрема і для зарубіжних брендів, а також займається виробництвом серіалів і кліпів.
Наприкінці серпня стало відомо, що Вакарчук став батьком. У артиста народився син. Хлопчика назвали Іваном на честь батька Вакарчука.
Читайте також:
- Ірина Білик розлучається з чоловіком-росіянином
- Святослав Вакарук і Ляля Фонарьова розлучаються - що відомо про біографію і життя стилістки
- Вокаліст Фіолет Сергій Мартинюк розлучається з дружиною Лорою
- "Було пристойно і скромно": Вакарчук відверто розповів про своє найперше побачення