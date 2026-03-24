Баскова несподівано 'викрили' в підтримці ЗСУ: 'Допомагав бити по Росії'

В Україні офіційно подякували Миколі Баскову за мільйонні донати на допомогу в наведенні ракет і дронів по військових цілях на території Росії.

Басков новини - путініста Баскова несподівано "викрили" на підтримці ЗСУ

Російський путініст, шовініст та активний прихильник неспровокованої та агресивної війни проти України Микола Басков, схоже, потрапить у скандал в Росії. Українське Міноборони офіційно подякувало пропутінському співакові за фінансову допомогу ЗСУ та підтримку в наведенні ударів по території країни-агресорки Росії. Відповідний допис з'явився в акаунті Threads Баскова.

Після цього, він, ймовірно, буде змушений пояснювати громадянам РФ та кремлівському режиму як саме він підтримував Україну, народним артистом якої визнавався раніше.

"Миколо, від імені всього українського народу висловлюємо щиру вдячність за мільйонні донати на підтримку ЗСУ! Окрема подяка за надані координати особливо важливих для РФ військових стратегічних обʼєктів. Хлопці відпрацювали вдало, а ваша нагорода чекає вас в Україні. Не дарма вас колись визнали Народним артистом України, завжди знали, що ви віддячите", - відписали Баскову з офіційного акаунту Міністерства оборони України у Threads.

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Інші користувачі соціальної мережі також не стали применшувати вклад російського співака в розбудову української армії.

"Миколо, дякую велике за донати на ЗСУ. Слава Україні"

"Героям Слава! Кажуть що російські виконавці та актори дуже часто роблять донати на ЗСУ!!! Вони втомились від кремлівського режиму, та хочуть заробляти вже скоріше в Україні!!! А Микола один з них"

"Пане Микола, щиро дякую, що вибрали сторону світла і добра. Дякую за підтримку українського народу і особливо за допомогу Українському війську!!"

Приєднались до подяки й україснькі військові.

"Миколо, хочемо подякувати вам за чудову допомогу нашому підрозділу! Щиро вам вдячні! Але не виказуйте себе там надто сильно! ФСБ не дрімає! Миколо, Україна вас не забуде! Слава Україні"

"Миколо, дякую за пожертви на ЗСУ, ти найкращий!!!"

"Миколо, дуже дякую за підтримку України! У такий важкий час, коли путінські орди тисячами падають на наші чорноземи, ви — на боці добра, на боці великих Збройних Сил України! Щиро дякуємо!"

Однак, при цьому не всі росіяни одразу зрозуміли, чому це прокремлівський співак, який підтримував знищення українців та стирання українських міст з лиця землі раптово почав донатити на ЗСУ.

"Що сталося? Чому Баскову дякують за підтримку ЗСУ?"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський співак Микола Басков, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, остаточно втратив зв’язок зі своїм сином Броніславом, народженим у шлюбі зі Світланою Шпігель. За інформацією російських джерел, подружжя розлучилося невдовзі після народження дитини, після чого колишня дружина вивезла сина до Ізраїлю та нібито обмежила будь-яке спілкування з батьком.

Раніше, у вересні 2025 року, путініст Басков публічно висловлював підтримку діям Росії у війні проти України.

Своєю чергою український співак і продюсер Геннадій Вітер розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення намагався зв’язатися з російськими артистами. За його словами, він неодноразово телефонував і писав, зокрема Філіпу Кіркорову та Миколі Баскову, намагаючись донести свою позицію.

Про персону: Микола Басков Микола Басков — російський естрадний та оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання у 2022 році через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

