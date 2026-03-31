Михалков розповів про користь Путіна і в’язниці для кар’єри Єфремова

Міхалков намагався отримувати інформацію про стан Єфремова, коли той відбував покарання.

Міхалков розповів про користь Путіна і тюрми для кар'єри Єфремова

Російський режисер-путініст Нікіта Міхалков, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, припустив, що досвід, отриманий Михайлом Єфремовим у колонії, допоможе йому в акторській роботі. Про це він розповів в інтерв'ю "Вести".

Путініст повідомив, що намагався отримувати інформацію про стан Єфремова, коли той відбував покарання. Міхалков зробив висновок, що з артистом сталася "людська метаморфоза".

"Я подумав, що це його життєвий досвід, щоб він міг ним скористатися в тому даруванні, яке йому Бог дав - в акторському", - пояснив Міхалков.

Він додав, що до багатьох висновків люди приходять через біль і випробування, оскільки "так влаштоване життя".

Крім того, Єфремов зміг повернутися на сцену після відбутого тюремного строку за підсумком розмови диктатора РФ Володимира Путіна з Міхалковим.

"Були великі сумніви, скажімо, у Володимира Володимировича, та й у мене вони були… Володимир Володимирович запитав: "Ти береш на себе відповідальність?" І це сталося", - розповів путініст.

Міхалков зазначив, що розумів усю складність виконання прохання повернути актора на сцену.

"Міша повернувся, він повернувся, так сказати, інша людина був абсолютно", - додав він.

Єфремов провів у російській колонії чотири з половиною роки за загибель людини в результаті ДТП. Актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Саме в тюрмі Михайло кардинально змінив свої політичні погляди і переметнувся від підтримки України та засудження війни до підспівування російській пропаганді і навіть заявам про бажання йти воювати за РФ. У підсумку запал актора помітили, звільнили його по УДЗ і дозволили знову виступати.

Незважаючи на те що Єфремов відсидів трохи більше половини строку, ув'язнення серйозно позначилося на його здоров'ї. На новій фотографії з-за лаштунків вистави ці зміни стали особливо помітні. Актор втратив волосся, значно осунувся і при цьому набрав вагу. У його обличчі важко впізнати риси, які шанувальники пам'ятали до ув'язнення. У самій виставі артист з'являється в перуках.

Про персону: Михайло Єфремов Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія. Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмах, а також грав багато ролей у театрі. Артист, який грав у "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яного" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а в 2015 році потрапив у "Білий список" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля. Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в межах проєкту "Громадянин поет", в яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером. Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна. "Я не маю стосунку до опозиції, не маю стосунку до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

