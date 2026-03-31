Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Михалков розповів про користь Путіна і в’язниці для кар’єри Єфремова

Віталій Кірсанов
31 березня 2026, 09:22
Міхалков намагався отримувати інформацію про стан Єфремова, коли той відбував покарання.
Коротко:

  • Міхалков зробив висновок, що з артистом сталася "людська метаморфоза"
  • Єфремов зміг повернутися на сцену за підсумком розмови Путіна з Міхалковим

Російський режисер-путініст Нікіта Міхалков, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, припустив, що досвід, отриманий Михайлом Єфремовим у колонії, допоможе йому в акторській роботі. Про це він розповів в інтерв'ю "Вести".

Путініст повідомив, що намагався отримувати інформацію про стан Єфремова, коли той відбував покарання. Міхалков зробив висновок, що з артистом сталася "людська метаморфоза".

відео дня

"Я подумав, що це його життєвий досвід, щоб він міг ним скористатися в тому даруванні, яке йому Бог дав - в акторському", - пояснив Міхалков.

Він додав, що до багатьох висновків люди приходять через біль і випробування, оскільки "так влаштоване життя".

Крім того, Єфремов зміг повернутися на сцену після відбутого тюремного строку за підсумком розмови диктатора РФ Володимира Путіна з Міхалковим.

"Були великі сумніви, скажімо, у Володимира Володимировича, та й у мене вони були… Володимир Володимирович запитав: "Ти береш на себе відповідальність?" І це сталося", - розповів путініст.

Міхалков зазначив, що розумів усю складність виконання прохання повернути актора на сцену.

"Міша повернувся, він повернувся, так сказати, інша людина був абсолютно", - додав він.

Єфремов провів у російській колонії чотири з половиною роки за загибель людини в результаті ДТП. Актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Саме в тюрмі Михайло кардинально змінив свої політичні погляди і переметнувся від підтримки України та засудження війни до підспівування російській пропаганді і навіть заявам про бажання йти воювати за РФ. У підсумку запал актора помітили, звільнили його по УДЗ і дозволили знову виступати.

Незважаючи на те що Єфремов відсидів трохи більше половини строку, ув'язнення серйозно позначилося на його здоров'ї. На новій фотографії з-за лаштунків вистави ці зміни стали особливо помітні. Актор втратив волосся, значно осунувся і при цьому набрав вагу. У його обличчі важко впізнати риси, які шанувальники пам'ятали до ув'язнення. У самій виставі артист з'являється в перуках.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що народна артистка України Ольга Сумська наважилася на відверте зізнання про свій минулий шлюб з Євгеном Паперним. У недавньому інтерв'ю зірка розкрила болючі подробиці їхнього сімейного життя, згадавши випадки домашнього насильства.

Також на 89-му році життя помер відомий український режисер Віллен Новак. Фільми Віллена Новака були високо оцінені на міжнародній арені, а більшу частину своєї довгої творчої кар'єри він присвятив місту Одеса.

Про персону: Михайло Єфремов

Михайло Єфремов - радянський і російський актор театру, кіно, телебачення, озвучування і дубляжу, сценарист, театральний режисер, телеведучий; заслужений артист РФ (1995), лауреат Державної премії РФ (2001), двох кінопремій "Ніка" (2002, 2016) і премії "ТЕФІ" (2017), повідомляє Вікіпедія.

Єфремов народився 10 листопада 1963 року в Москві в театральній сім'ї - актора Олега Єфремова (1927-2000) і актриси театру "Современник" Алли Покровської (1937-2019). Дідусь Михайла Єфремова - оперний режисер Борис Покровський. Єфремов знявся в десятках кінофільмах, а також грав багато ролей у театрі.

Артист, який грав у "Антикілері", "Солдатах" та інших російських фільмах і серіалах, до "п'яного" ДТП не підтримував політику Путіна. У 2014 році він засудив окупацію Криму, а в 2015 році потрапив у "Білий список" Мінкульту України, куди вносили прізвища культурних діячів, які не підтримують режим Кремля.

Також Єфремов критикував Путіна і читав вірші в межах проєкту "Громадянин поет", в яких його висміював. Тоді актора вважали опозиціонером.

Однак пізніше Єфремов виправдався за висміювання Путіна.

"Я не маю стосунку до опозиції, не маю стосунку до політики. Нічого не маю проти особистості Путіна. Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно... Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота", - передавав слова Єфремова його адвокат.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Микита Міхалков Володимир Путін Михайло Єфремов новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Союзники закликали Київ стримати атаки на російську нафту: у чому причина

09:59Економіка
У РФ вигадали новий спосіб виснажити ППО України: "Флеш" розкрив тактику ворога

09:37Війна
Військова перемога Путіна над Україною неможлива, 2026-й може стати точкою перелому для РФ – Мілов

09:00Інтерв'ю
Популярне

Більше
Останні новини

10:08

Кинула чоловіка через Ірину Білик: Цибульська зробила несподіване зізнання

09:59

Союзники закликали Київ стримати атаки на російську нафту: у чому причина

09:37

У РФ вигадали новий спосіб виснажити ППО України: "Флеш" розкрив тактику ворогаФото

09:22

Михалков розповів про користь Путіна і в’язниці для кар’єри Єфремова

09:15

Доля обертається: для трьох знаків зодіаку закінчиться важкий період

Стоп-кран зірваний: великих наступів РФ уже не буде, військові відчувають брак коштів – МіловСтоп-кран зірваний: великих наступів РФ уже не буде, військові відчувають брак коштів – Мілов
09:00

Військова перемога Путіна над Україною неможлива, 2026-й може стати точкою перелому для РФ – МіловВідео

08:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 березня (оновлюється)

08:25

Влада РФ повідомила про чергову атаку дронів на Ленінградську область: подробиці

08:23

Війська РФ окупували два села та просунулися на ключових напрямках фронту

Реклама
08:10

"Кухонна революція" та майбутнє режиму Путіна: Денисенко розповів про турбулентність у РФПогляд

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:25

"Тільки один спосіб": Зеленський сказав, як Трамп хоче завершити війну в Україні

06:35

Трамп готовий закінчити війну в Ірані без відкриття Ормузької протоки – WSJ

06:35

"Знають всі": історик назвав найнебезпечніше шкільне прислів'я для українцівВідео

05:56

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

04:41

Технічний провал СРСР: чому радянські глядачі чекали на кольорове ТБ майже 20 років

04:14

Як сказати українською "с бухты-барахты" - вирази, про якы мало хто знаєВідео

03:51

Купувати більше не треба: як виростити зелену цибулю у склянці за кілька днів

03:20

Іглесіас показав танці з 4-місячним сином від Курнікової

02:55

Жахливий сценарій катастрофи: що станеться із Землею, якщо Сонце раптово згасне

Реклама
02:46

81-річний батько Меган Маркл завів роман із 46-річною медсестрою - деталі

02:03

Смерть принца Філіпа: біограф назвав хворобу, від якої помер чоловік Єлизавети II

01:47

Як отримати ранню полуницю на тиждень швидше: забутий метод без краплі хіміїВідео

01:08

РФ атакувала Полтаву "шахедами": пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

01:00

Бабусине диво: як зараз виглядає 14-річна онука Пугачової

00:13

Як очистити жалюзі від пилу не знімаючи: несподівано дієвий лайфхак

00:08

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

30 березня, понеділок
23:44

"Вся правда про материнство": Ребрик розповіла про зміни в молодшій доньці

23:18

Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну - що вдалось зірвати ЗСУ

23:13

Перемога України через війну США з Іраном: розкрито несподіваний сценарій

23:10

Дніпро опиниться в епіцентрі хмарного фронту: як зміниться погода у місті

22:33

У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

22:12

Росія запустила "Кинджали" по Україні - де зафіксували ракети

22:10

Кохання з першого погляду та зміни: що чекає на Водоліїв у квітні — гороскоп на місяцьВідео

21:57

РФ атакувала Дніпропетровщину майже 70 разів: є загиблий та багато поранених

21:51

Зарплати в Україні зросли: де отримують до 78 тисяч, ситуація по регіонах

21:48

Томати без розсади - як отримати врожай просто з ґрунту

21:42

Помітна економія пального: достатньо натиснути одну кнопку в автомобілі

21:26

Тюлі стануть білосніжними до Великодня: у якому простому розчині їх слід замочити

21:24

Помер зірка "Масок" Володимир Комаров: "Пішов за веселку"

Реклама
21:16

Україна може провалити підготовку до наступної зими - названо причину

21:02

Достатньо однієї деталі: трендові аксесуари весни-літа 2026

20:46

Перегрупування РФ чи "тиша" перед бурею: що відбувається на лінії фронту

20:40

Казна на нулі: названо терміни фінансового обвалу в РФ, що наближаєтьсяВідео

20:11

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

20:09

На кого чекає звільнення, несподівані гроші та сюрпризи: гороскоп на квітень 2026Відео

19:42

"Є зобов'язання": перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін

19:29

Чудо-спрей для дому: розкрито простий секрет ідеальної чистоти надовгоВідео

19:28

Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягідВідео

19:11

Як за хвилину відрізнити натуральну сметану від підробки: на що дивитися

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти