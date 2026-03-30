Залишилося жити 10 років: Волочкові поставили діагноз через запущену хворобу

Олена Кюпелі
30 березня 2026, 12:18
Путіністці Волочковій прогнозують коротке життя — менше 10 років.
Анастасія Волочкова
Анастасію Волочкову підозрюють у алкоголізмі / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Коротко:

  • На що хворіє Анастасія Волочкова
  • Що про її стан каже лікар

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка нещодавно знову потрапила на відео в нетверезому стані, наразилася на критику підписників і коментар лікаря-нарколога.

Як пишуть російські пропагандисти, на думку російського лікаря-психіатра і нарколога Василя Шурова, наступний ювілей колишній прима-балерині (їй зараз 50 років — ред.) вже не світить.

Волочкова викликає побоювання в терористичній РФ / Фото SHOT

"Вона ж алкофрік. Хвороба настільки запущена. Якісь сильні заходи вживати щодо неї… Ніхто просто не буде зв’язуватися. Тому, звичайно, вона приречена. Питання лише часу. П'ятдесятиріччя їй відсвяткували? Ну, я вже не бачу її в 60-річному віці. Скільки їй вистачить здоров'я? Ну, поспостерігаємо", — висловився Шуров.

Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова п'є / фото: instagram.com/volochkova_art

Раніше балерина з'явилася на відео в ресторані. На опублікованому ролику Волочкова сидить у компанії подруг і п'є просекко, свій улюблений напій. Вона виглядає блідою і погано говорить. Волочкова тримає келих і говорить заїкаючись про те, що якась Христина нагодувала її салатним листям.

Про особу: Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова — російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

