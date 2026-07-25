"Війна дуже змінила його": яким став хореограф-військовий Дікусар

Ви дізнаєтеся:
- Юрій Горбунов поділився враженнями від зустрічі з Дмитром Дікусаром
- Як служба на фронті позначилася на зовнішності та характері танцюриста
Відомий український телеведучий Юрій Горбунов поділився враженнями від зустрічі з хореографом Дмитром Дікусаром, який після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Про зміни у відомому танцюристі, які сталися внаслідок військової служби, він розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.
Військовий спеціально отримав короткострокову відпустку і на кілька днів приїхав з фронту на зйомки останнього сезону шоу "Танці з зірками", де працював у якості члена журі. Горбунов підкреслив, що дружить з Дікусаром уже багато років - ще з тих часів, коли той був одружений зі співачкою Іриною Білик, тому відразу помітив зміни, що відбулися.
"Знаєте, війна дуже змінила його. Колись це був Діма Дікусар - балетний танцюрист, артист. А сьогодні це вже Дмитро Дікусар - дорослий, загартований війною чоловік, військовий. Навіть зовні він став зовсім іншим", - розповів Горбунов.
З’явившись на знімальному майданчику, хореограф здивував колег тим, що, попри фронтовий досвід, зберіг свої танцювальні навички. За словами шоумена, під час роботи в журі Дікусар професійно коментував кожен виступ.
"Було видно, що танці нікуди з нього не зникли, просто тепер у його житті з’явилася ще одна, важливіша місія", - підсумував телеведучий.
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Про персону: Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар - український танцюрист і хореограф. Найбільшу популярність здобув завдяки проєкту "Танці з зірками" - танцював у другому, шостому, сьомому та восьмому сезонах з Іриною Білик, Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан відповідно. 28 лютого 2022 року Дікусар повідомив, що вступив до лав ЗСУ. Відтоді він захищає Україну на фронті.
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