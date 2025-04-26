Правозахисницю, яка звинувачувала принца Ендрю у зґвалтуванні, знайшли мертвою

Джуффре покінчила життя самогубством, будучи довічною жертвою сексуального насильства і секс-торгівлі.

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Вірджинія Джуффре із сином / Колаж Главред, фото Instagram/virginiarobertsrising11

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Чому жінка наклала на себе руки

З чим це пов'язано

Вірджинія Джуффре, жінка, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, покінчила життя самогубством.

Про це повідомила її сім'я в ексклюзивній заяві для PEOPLE.

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Джуффре померла в четвер, 24 квітня, в Ніргаббі, Австралія, де вона проживала останні кілька років, повідомила її сім'я.

"Джуффре покінчила життя самогубством, будучи довічною жертвою сексуального насильства і секс-торгівлі", - заявила її сім'я. "Вірджинія була затятим воїном у боротьбі з сексуальним насильством і секс-торгівлею. Вона була світлом, яке підняло багатьох тих, хто вижив. Незважаючи на всі негаразди, з якими вона зіткнулася у своєму житті, вона сяяла так яскраво. Її буде не вистачати безмірно. Світлом її життя були її діти Крістіан, Ноа та Емілі".

Принца Ендрю звинуватили в участі в скандалі / Фото Вікіпедія

"Коли вона тримала на руках свою новонароджену доньку, Вірджинія зрозуміла, що повинна дати відсіч тим, хто поглумився над нею та багатьма іншими", - йдеться в заяві.

У заяві для PEOPLE співробітник зі зв'язків зі ЗМІ поліції Західної Австралії Шелбі Бреді підтвердила, що екстрені служби прибули до будинку в п'ятницю ввечері в Ніргаббі та виявили 41-річну жінку без ознак життя. Була надана екстрена перша допомога, але жінку було оголошено мертвою на місці події.

Жінка стала жертвою сексуального насильства / Фото Instagram/virginiarobertsrising11

Джуффре відкрито говорила про насильство, якому вона піддавалася в минулому. У 2000 році Джуффре було 16 років, коли її завербувала Гіслейн Максвелл для роботи на педофіла і торговця дітьми Епштейна.

Джуффре сказала, що пара залицялася до неї і змушувала її займатися сексом з Епштейном та іншими людьми в рамках складної сексуальної мережі, з якої вона втекла 2002 року. Епштейн наклав на себе руки в серпні 2019 року, перебуваючи у в'язниці Нью-Йорка в очікуванні суду за обвинуваченням у торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації.

Джуффре також заявила, що Епштейн і Максвелл продали її багатим і впливовим чоловікам, включно з принцом Ендрю, який неодноразово заперечував будь-яку неправомірну діяльність.

Жінка стала жертвою сексуального насильства / Фото Instagram/virginiarobertsrising11

2021 року Джуффре заявила в позові, поданому проти принца Ендрю в Нью-Йорку, що королівська особа змусила її зайнятися з ним сексом тричі в період із 1999 до 2002 року в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові в Карибському морі, що належить Епштейну.

У попередній заяві Джуффре сказала: "Я закликаю принца Ендрю до відповідальності за те, що він зі мною зробив. Впливові та багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви зрозуміють, що можна не жити в тиші і страху, а повернути собі життя, висловившись і вимагаючи справедливості".

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