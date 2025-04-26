Правозахисницю, яка звинувачувала принца Ендрю у зґвалтуванні, знайшли мертвою

Коротко:
- Чому жінка наклала на себе руки
- З чим це пов'язано
Вірджинія Джуффре, жінка, яка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, покінчила життя самогубством.
Про це повідомила її сім'я в ексклюзивній заяві для PEOPLE.
Джуффре померла в четвер, 24 квітня, в Ніргаббі, Австралія, де вона проживала останні кілька років, повідомила її сім'я.
"Джуффре покінчила життя самогубством, будучи довічною жертвою сексуального насильства і секс-торгівлі", - заявила її сім'я. "Вірджинія була затятим воїном у боротьбі з сексуальним насильством і секс-торгівлею. Вона була світлом, яке підняло багатьох тих, хто вижив. Незважаючи на всі негаразди, з якими вона зіткнулася у своєму житті, вона сяяла так яскраво. Її буде не вистачати безмірно. Світлом її життя були її діти Крістіан, Ноа та Емілі".
"Коли вона тримала на руках свою новонароджену доньку, Вірджинія зрозуміла, що повинна дати відсіч тим, хто поглумився над нею та багатьма іншими", - йдеться в заяві.
У заяві для PEOPLE співробітник зі зв'язків зі ЗМІ поліції Західної Австралії Шелбі Бреді підтвердила, що екстрені служби прибули до будинку в п'ятницю ввечері в Ніргаббі та виявили 41-річну жінку без ознак життя. Була надана екстрена перша допомога, але жінку було оголошено мертвою на місці події.
Джуффре відкрито говорила про насильство, якому вона піддавалася в минулому. У 2000 році Джуффре було 16 років, коли її завербувала Гіслейн Максвелл для роботи на педофіла і торговця дітьми Епштейна.
Джуффре сказала, що пара залицялася до неї і змушувала її займатися сексом з Епштейном та іншими людьми в рамках складної сексуальної мережі, з якої вона втекла 2002 року. Епштейн наклав на себе руки в серпні 2019 року, перебуваючи у в'язниці Нью-Йорка в очікуванні суду за обвинуваченням у торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації.
Джуффре також заявила, що Епштейн і Максвелл продали її багатим і впливовим чоловікам, включно з принцом Ендрю, який неодноразово заперечував будь-яку неправомірну діяльність.
2021 року Джуффре заявила в позові, поданому проти принца Ендрю в Нью-Йорку, що королівська особа змусила її зайнятися з ним сексом тричі в період із 1999 до 2002 року в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові в Карибському морі, що належить Епштейну.
У попередній заяві Джуффре сказала: "Я закликаю принца Ендрю до відповідальності за те, що він зі мною зробив. Впливові та багаті не звільняються від відповідальності за свої дії. Я сподіваюся, що інші жертви зрозуміють, що можна не жити в тиші і страху, а повернути собі життя, висловившись і вимагаючи справедливості".
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