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"Біснуваті з "шахедами" і червоною кнопкою": Зеленський різко відповів атаку на РФ

Руслан Іваненко
10 червня 2025, 22:54
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Президент України підкреслив, що без реакції світової спільноти російські агресори продовжуватимуть вбивати і руйнувати безкарно.
Президент звернув увагу на постійне збільшення кількості засобів ураження / колаж: Главред, фото: t.me/synegubov, скріншот

Коротко:

  • Росія вдарила ракетами по житлових будинках в Одесі та Києві
  • Пошкоджено пологовий будинок в Одесі та фасад Софії Київської
  • Зеленський наголосив на використанні РФ північнокорейських ракет

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки масованої ракетної атаки РФ 10 червня. У своєму вечірньому зверненні він повідомив, що під ворожий обстріл потрапили житлові будинки, зокрема, в Одесі пошкоджено пологовий будинок.

За словами глави держави, серйозних руйнувань зазнала й Одеська кіностудія, яка є частиною культурної спадщини України. Крім того, у столиці через вибухову хвилю постраждала Софія Київська – частина фасаду собору обвалилася.

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"Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування – більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати. Треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба – увесь світ виграє від примусу Росії до миру", – наголосив Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що Росія послідовно нарощує кількість засобів ураження в ракетних ударах.

"Це стійка тенденція, і це означає, що в Москві не бояться нікого у світі – нікого з тих, хто закликав до припинення вбивств і змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати й надалі та користується тим, що не отримує сильної відповіді. Вашингтон вони не чують. І це багато про що говорить світові – усім", – заявив глава держави.

/ Инфографика: Главред

Зеленський також повідомив, що РФ знову використовує балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, та ділиться з нею дроновими технологіями.

"Бачимо дані й щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо", – підсумував президент.

Атака РФ на Україну 10 червня - останні новини

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Крім того,

Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни влучили в пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. У пологовому будинку обійшлося без постраждалих. Пацієнти та персонал встигли евакуюватися.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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