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Гривня, євро, долар: у чому краще зберігати заощадження

Анна Ярославська
11 червня 2025, 03:30
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В економічному світі війна є форс-мажором найвищого рівня. В будь-якій країні вартість усіх активів є мінімальною.
Андрій Новак
Андрій Новак порадив українцям, у чому зберігати заощадження / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи варто зберігати гроші "під матрацом"
  • Яке найвигідніша інвестиціяпід час війни

Голова Комітету економістів України Андрій Новак дав пораду українцям, у чому краще зберігати заощадження - у гривні, євро, доларі або купувати землю чи нерухомість.

За словами фахівця, "заощадження точно не варто тримати під подушкою або матрацом", оскільки через інфляцію втрачається вартість цих грошей.

"Усе залежить від обсягу ваших заощаджень. Якщо вони значні, то зараз найкращий час купувати нерухомість і землю. Для нерухомості потрібні великі суми, для земельних ділянок на 5-6 соток - менші", - сказав Новак в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що війна в економічному світі є форс-мажором найвищого рівня. Під час війни в будь-якій країні вартість усіх активів є мінімальною.

"Нерухомість житлова, нерухомість промислова, складські приміщення, земельні ділянки різного призначення - все це зараз в Україні має мінімальну ціну. Якщо ви купите якусь нерухомість за такою ціною, то, навіть нічого не роблячи на цих об'єктах, після війни однаково вони коштуватимуть дорожче, причому їхня вартість зростатиме досить динамічно", - пояснив він.

Якщо фінансових можливостей для купівлі нерухомості немає, отже, наявні заощадження треба тримати в банківській системі.

"Рекомендую ділити загальну суму на три приблизно рівні частини: гривня, долар і євро. У гривнях ви матимете найвищі відсотки, а тверді валюти (долар або євро) захистять вас від можливої девальвації гривні. Таким чином, ви мінімізуєте ризики і нічого не програєте за будь-якого розвитку курсу гривні", - резюмував Новак.

Дивіться відео - Інтерв'ю економіста Андрія Новака Главреду:

Як раніше повідомляв Главред, у Нацбанку припустили, що в рамках вступу до ЄС в Україні може змінитися основна валюта. Про переваги та недоліки переходу з гривні на євро читайте в матеріалі: Україна може перейти з гривні на євро: названо плюси і мінуси для українців.

Нагадаємо, з червня 2025 року в Україні зменшують ліміт на грошові перекази між фізособами зі 150 до 100 тисяч гривень. Обмеження стосується переказів між громадянами - за карткою, телефоном або IBAN, але не зачіпає оплату товарів, послуг, комунальні платежі, зняття готівки, операції між власними рахунками та інвестиції.

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Хто такий Андрій Новак

Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.

У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

У 2010 році став головою Комітету економістів України.

У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.

29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.

6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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