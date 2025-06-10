Ціни перевалили за 200 гривень: в Україні подорожчала раніше доступна риба

Звична для українців риба стає делікатесом.

https://glavred.net/economics/ceny-perevalili-za-200-griven-v-ukraine-podorozhala-ranee-dostupnaya-ryba-10672268.html Посилання скопійоване

Риба в Україні стає розкішшю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

В Україні оселедець коштує більше 200 гривень

Скумбрія подорожчала більш як на 20 гривень

Ціни на продукти харчування в українських супермаркетах зростають шаленими темпами. Не виключенням є і раніше доступні товари. Наприклад, згідно з даними на сайті Мінфін, в Україні подорожчала риба.

Зокрема за один кілограм свіжомороженої скумбрії сьогодні, 10 червня, в середньому доведеться віддати 219,05 гривні. Така ж кількість риби минулого місяця коштувала 197,18 гривні.

відео дня

Зріс у ціні і оселедець. За кілограм слабосолоної риби тепер потрібно заплатити 212,70 гривень, хоча ще у травні ціна на неї залишалася на рівні 199,12 гривень.

Єдина риба, яка наразі не змінилася у ціні - це короп. Живий короп як і в травні, так і в червні коштує 168,05 гривні, а патраний другий місяць продають у супермаркетах по 213,05 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні зросла вартість картоплі з 23–25 гривень за кілограм до 25–28 гривень. Особливо помітним стало підвищення мінімальної ціни на ранню картоплю – з 20 до 28 гривень за кілограм.

Раніше повідомлялося, що ціни на яблука в Україні в червні суттєво зросли. Якщо ще у травні за кілограм просили 55–70 гривень, то зараз ціна наблизилась до 90 гривень.

Нещодавно стало відомо, що ціни на житній хліб в Україні зростуть до рекордних показників - 40-50 гривень за буханець через назріваючий критичний дефіцит жита.

Більше новин:

Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред