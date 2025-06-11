Ціни 'захмарні': в Україні до рекордного рівня злетіла вартість одного продукта

Коротко:
- Ціни на буряк залишаються на рекордному рівні
- Минулорічний буряк продається по 25–33 грн/кг
- Суттєвого здешевлення найближчим часом не прогнозується
На українському ринку цього тижня продовжує зростати пропозиція столового буряка нового врожаю. Проте ціни на буряк вже кілька місяців утримуються на рекордно високому рівні — як на новий урожай, так і на залишки минулорічного. Про це повідомили аналітики EastFruit.
За даними аналітиків, кезважаючи на початок сезону, загальна пропозиція буряка 2024 року залишається відносно обмеженою, однак попит з боку покупців стабільно високий. Як наслідок, ціни на буряк утримуються на рекордному рівні.
Буряк минулорічного врожаю продається за цінами в межах 25–33 грн/кг (тобто $0,60–0,80/кг), залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 21% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.
Новий урожай 2025 року надійшов у продаж у звичні терміни — приблизно так само, як і торік. Відпускні ціни коливаються в межах 32–40 грн/кг ($0,77–0,96/кг).
Попри те, що зростання обсягів поставок нового буряка вже спостерігається, ціни знижуються повільно, зазначають учасники ринку. Основна причина — відсутність тиску на ринок з боку перехідних запасів, оскільки їх практично немає. Це означає, що суттєвого здешевлення не очікується.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, у травні середній індекс цін на молочну продукцію зріс на 0,8% до 153,5 пункту, що на 21,5% більше, ніж рік тому. Зростання обумовлене стійким попитом і обмеженнями виробництва, повідомляє ФАО.
Також в Україні стрімко зростають ціни на рибу. За даними Мінфіну, скумбрія подорожчала з 197 до 219 грн/кг, оселедець — з 199 до 213 грн/кг. Без змін залишилася лише ціна на коропа.
Нагадаємо, ціни на продукти в Україні залежатимуть від врожайності, вартості пального та стану енергосистеми, розповів економіст Андрій Новак. За його словами, ситуація з кожним товаром буде індивідуальною: одні продукти дорожчатимуть, інші – дешевшатимуть або залишаться без змін.
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