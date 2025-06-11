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Ціни "захмарні": в Україні до рекордного рівня злетіла вартість одного продукта

Руслана Заклінська
11 червня 2025, 00:06
846
Пропозиція головного овоча борщового набору зростає, але залишається обмеженою.
Ціни 'захмарні': в Україні до рекордного рівня злетіла вартість одного продукта
Ціни на буряк в Україні злетіли до рекордного рівня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Ціни на буряк залишаються на рекордному рівні
  • Минулорічний буряк продається по 25–33 грн/кг
  • Суттєвого здешевлення найближчим часом не прогнозується

На українському ринку цього тижня продовжує зростати пропозиція столового буряка нового врожаю. Проте ціни на буряк вже кілька місяців утримуються на рекордно високому рівні — як на новий урожай, так і на залишки минулорічного. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, кезважаючи на початок сезону, загальна пропозиція буряка 2024 року залишається відносно обмеженою, однак попит з боку покупців стабільно високий. Як наслідок, ціни на буряк утримуються на рекордному рівні.

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Буряк минулорічного врожаю продається за цінами в межах 25–33 грн/кг (тобто $0,60–0,80/кг), залежно від якості та обсягів партій. Це в середньому на 21% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.

Новий урожай 2025 року надійшов у продаж у звичні терміни — приблизно так само, як і торік. Відпускні ціни коливаються в межах 32–40 грн/кг ($0,77–0,96/кг).

Попри те, що зростання обсягів поставок нового буряка вже спостерігається, ціни знижуються повільно, зазначають учасники ринку. Основна причина — відсутність тиску на ринок з боку перехідних запасів, оскільки їх практично немає. Це означає, що суттєвого здешевлення не очікується.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у травні середній індекс цін на молочну продукцію зріс на 0,8% до 153,5 пункту, що на 21,5% більше, ніж рік тому. Зростання обумовлене стійким попитом і обмеженнями виробництва, повідомляє ФАО.

Також в Україні стрімко зростають ціни на рибу. За даними Мінфіну, скумбрія подорожчала з 197 до 219 грн/кг, оселедець — з 199 до 213 грн/кг. Без змін залишилася лише ціна на коропа.

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні залежатимуть від врожайності, вартості пального та стану енергосистеми, розповів економіст Андрій Новак. За його словами, ситуація з кожним товаром буде індивідуальною: одні продукти дорожчатимуть, інші – дешевшатимуть або залишаться без змін.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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