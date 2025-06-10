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Долар і євро рвонули вгору: яким буде курс валют з 11 червня

Руслана Заклінська
10 червня 2025, 17:33
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Національна валюта послабилась відносно євро і долара.
Долар і євро рвонули вгору: яким буде курс валют з 11 червня
Долар дорожчає другий день поспіль / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара Нацбанк встановив на 11 червня
  • Яким буде курс євро 11 червня
  • Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України підвищив курс долара на середу, 11 червня. Американська валюта дорожчає другий день поспіль. Про це свідчать дані із сайту регулятора.

Офіційний курс американської валюти до гривні встановлено на рівні 41,56 грн за долар. Гривня знецінилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником.

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Водночас зріс й курс євро. НБУ зафіксував офіційний курс європейської валюти на рівні 47,50 грн за євро, що на 13 копійок більше, ніж днем раніше.

На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 2 копійки і коливається в межах 41,52-41,55 грн за долар, а євро – 47,48-47,51 грн/євро. Натомість на готівковому ринку українці відчули більш помітне зростання курсу долара – він подорожчав на 10 копійок, до позначки 41,70 грн за долар.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, НБУ підвищив курс долара на вівторок, 10 червня, після трьох днів зниження. Долар встановлено на рівні 41,4919 грн, що на 9 копійок вище за попередній день. Курс євро також зріс до 47,3713 грн (+9,87 копійок). На міжбанку долар піднявся на 15 копійок до 41,54–41,57 грн, а на готівковому ринку подешевшав на 5 копійок до 41,60 грн.

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків Глобус Банку Тарас Лєсовий стверджує, що наразі ситуація на валютному ринку залишається спокійною, а поточні коливання курсів не становлять серйозної загрози.

Водночас аналітики KІТ Group прогнозують можливе зростання курсу долара до 41,80–42,50 грн упродовж 2–4 місяців. Серед основних ризиків, що можуть спричинити таку динаміку, називають зростання імпорту, інфляцію, а також потенційні проблеми із зовнішнім фінансуванням.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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