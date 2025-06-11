Чи подорожчають продукти в Україні: ріст цін буде залежати від 3 факторів - Новак

На формування вартості продуктів будуть впливати кілька важливих факторів.

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Чи подорожчають продукти в Україні/ колаж: Главред

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Чи подорожчають продукти в Україні

Що впливатиме на формування ціни на продукти

Те, подорожчають чи подешевшають певні продукти в Україні, залежатиме від низки факторів. Про це розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак під час чату на Главреді.

За його словами, є три фактори, які будуть впливати на формування ціни:

По-перше, ціна на продукти залежатиме від врожайності, тобто від об'єктивного виробництва того чи іншого товару – і вітчизняного, і завезеного з інших країн.

По-друге, ціни на продукти залежатимуть від цін на пальне, бо доставка – це частина собівартості продукції.

По-третє, на ціни впливатиме наявність проблем в енергосистемі, тому що від цього залежить робота виробничих і торговельних підприємств.

Водночас він наголосив, що з кожним окремим продуктом ситуація буде індивідувальною: у той час, як певні продукти подорожчають, інші можуть подешевшати або не змінитися у ціні.

"Тобто є багато чинників, які можуть змінювати ціну кожного окремого продукту. Може бути так, що один продукт буде дорожчати високими темпами, інший – дешевшати, а ціна на третій не буде змінюватися. Тобто по кожному продукту буде своя індивідуальна ситуація", – сказав Новак.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак розповів, скільки зможе воювати Росія, що буде з цінами на продукти, комуналкою та курсом гривні в Україні:

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни на соняшник різко впали, заводи зупиняються – стало відомо, чи подешевшає олія в Україні. Протягом сезону 2024/25 фермери стримували продажі, що змушувало заводи купувати сировину дорого і працювати в збиток.

Також раніше повідомлялося, що ціни злетіли на 21% – популярні молочні продукти б'ють усі рекорди. Вартість молочної продукції зростає через стабільний попит та обмежену пропозицію.

Нагадаємо, ціна зменшилась на десятки гривень – в Україні переписали ціни на базовий овоч. В супермаркетах відчутно зменшилися ціни на популярний сезонний овоч.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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