"Ніби дві різні людини": Тоня Матвієнко зважилася на екстремальну зміну іміджу

Коротко:
- Тоня Матвієнко вирішила поекспериментувати із зовнішністю
- Їй допоміг із перетворенням Єгор Андрюшин
Українська співачка Тоня Матвієнко має яскраву і дуже впізнавану зовнішність. Нову грань артистки вдалося витягти зірковому візажисту Єгору Андрюшину.
У його блозі в Instagram з'явилося б'юті-перетворення Матвієнко. Андрюшин зробив акцент на очі артистки - з вечірнім макіяжем, але без кольорових лінз йому, здається, вдалося змінити навіть сяйво, яке вони випромінюють.
Але головним елементом все ж виявилася зміна зачіски Тоні. Довге волосся відтінку блонд було однією з візитних карток артистки. Тож темно-каштанова перука під каре з прямим чубчиком додала в образ Матвієнко значного вау-ефекту.
Варто зазначити, що за всіх змін Тоня Матвієнко мала хоч і екстравагантний, але дуже органічний вигляд. Перетворення також сподобалося шанувальникам візажиста і його моделі.
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Хто така Тоня Матвієнко?
Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.
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