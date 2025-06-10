"Ніби дві різні людини": Тоня Матвієнко зважилася на екстремальну зміну іміджу

Шанувальникам Матвієнко було складно навіть уявити, що одна деталь так може змінити зовнішність зірки.

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Тоня Матвієнко зараз - Єгор Андрюшин змінив зовнішність співачки / instagram.com/tonya_matvienko

Коротко:

Тоня Матвієнко вирішила поекспериментувати із зовнішністю

Їй допоміг із перетворенням Єгор Андрюшин

Українська співачка Тоня Матвієнко має яскраву і дуже впізнавану зовнішність. Нову грань артистки вдалося витягти зірковому візажисту Єгору Андрюшину.

У його блозі в Instagram з'явилося б'юті-перетворення Матвієнко. Андрюшин зробив акцент на очі артистки - з вечірнім макіяжем, але без кольорових лінз йому, здається, вдалося змінити навіть сяйво, яке вони випромінюють.

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Але головним елементом все ж виявилася зміна зачіски Тоні. Довге волосся відтінку блонд було однією з візитних карток артистки. Тож темно-каштанова перука під каре з прямим чубчиком додала в образ Матвієнко значного вау-ефекту.

Тоня Матвієнко зараз - Єгор Андрюшин змінив зовнішність співачки / instagram.com/egor_mua

Варто зазначити, що за всіх змін Тоня Матвієнко мала хоч і екстравагантний, але дуже органічний вигляд. Перетворення також сподобалося шанувальникам візажиста і його моделі.

У Мережі оцінили новий образ Тоні Матвієнко / instagram.com/egor_mua

У Мережі оцінили новий образ Тоні Матвієнко / instagram.com/egor_mua

У Мережі оцінили новий образ Тоні Матвієнко / instagram.com/egor_mua

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