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"Це не може залишитись без наслідків": Мерц зробив жорстку заяву про удари РФ

Руслан Іваненко
10 червня 2025, 21:51
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Канцлер заявив, що удари РФ не мають нічого спільного з законною військовою відповіддю.
Мерц, атака на Киев
Мерц звинуватив Росію у воєнних злочинах / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС Києва

Коротко:

  • Канцлер звинуватив РФ у воєнних злочинах проти цивільних
  • Удари по Україні він назвав непропорційною відповіддю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із різкою критикою дій Росії проти України, назвавши нещодавні удари по українських містах "терором проти цивільного населення". Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, повідомляє Welt.

За словами Мерца, російські атаки останніми днями є "найсерйознішими військовими злочинами".

відео дня

Він наголосив, що російські війська "свідомо і безжально" вражали мирне населення України з використанням безпілотників і крилатих ракет.

"Ці атаки були терором проти цивільного населення", — заявив канцлер.

Він також підкреслив, що такі дії Росії є "чим завгодно, але тільки не пропорційною відповіддю" на "дуже точні" удари ЗСУ по російських військових аеродромах.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 10 червня, армія диктатора Путіна масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У КМВА повідомили, що у столиці пошкодження зазнали 7 районів. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення.

Цієї ж ночі, ворог масовано атакував Одесу ударними дронами. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пологовий будинок. Внаслідок ворожого удару 2 чоловіків загинули. Ще дев’ятеро людей постраждали.

Нагадаємо, вранці 9 червня, у Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ. Як повідомив голова ОВА Олександр Коваль, Рівненська область пережила важку ніч через потужний повітряний удар РФ. За попередньою інформацією, одна людина поранена.

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