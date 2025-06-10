Зливи, грози, град та шквали: на Україну насувається потужна негода

Погода в Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

https://glavred.net/synoptic/livni-grozy-grad-i-shkvaly-na-ukrainu-nadvigaetsya-moshchnaya-nepogoda-10672325.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 11 червня

Де температура повітря опуститься до +17 градусів

У яких областях будуть грозові дощі та град

Погода в Україні 11 червня буде прохолоднішою. У багатьох областях очікуються грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що з України відійде спекотна погода. Лише на сході та півдні буде +29 градусів тепла. В більшості областей очікується +21...+25 градусів. Найсвіжіше буде на заході. Там очікується 18-23 градуси тепла.

відео дня

У середу Україною пронесуться короткочасні грозові дощі з градом. Опади переважно будуть у західних, північних, деяких центральних та південних областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото: ventusky

Погода 11 червня

В Україні 11 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у північно-західних, західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Одеській областях. Вітер буде південний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 8-13°, у південній частині 13-18°; вдень у західних областях 17-22°, у північних та більшості центральних областей 20-25°, на решті території 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +28

За даними meteoprog, 11 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+28 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +9...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото: meteoprog

Погода 11 червня у Києві

У Києві 11 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред