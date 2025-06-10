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Україна може перейти з гривні на євро: названо плюси та мінуси для українців

Юрій Берендій
10 червня 2025, 19:37
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Зміна основної валюти в Україні з гривні на євро в рамках процесу вступу до Європейського Союзу має як плюси, так і мінуси, зазначив Новак.
Україна може перейти з гривні на євро: названо плюси та мінуси для українців
Перехід з гривні на євро - названо плюси та мінуси для українців / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Новак:

  • Перехід України в зону євро забезпечить низький рівень інфляції
  • Контроль за грошовою масою має ключове значення
  • Україна має змінити концепцію власних грошей

В Нацбанку припустили, що в рамках вступу до ЄС в Україні може змінитись основна валюта. Про переваги і недоліки переходу з гривні на євро розповів під час чату на Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

"Перевага полягає в тому, що, вступаючи в зону євро, ми забезпечимо собі низький рівень інфляції, тому що єврозона характеризується низьким рівнем інфляції. Але недолік у тому, що ми тоді не контролюємо грошову масу, оскільки вона випускається Європейським центробанком. Звичайно, важливими будуть умови, на яких ми будемо входити і бути присутніми в зоні євро", - зазначив він.

Він наголосив, що контроль за грошовою масою має ключове значення, оскільки наявність власної національної валюти є суттєвою перевагою для держави. Проте важливо вміти ефективно використовувати цю перевагу.

За його словами, в Україні після запровадження гривні більшість урядів і керівництва НБУ не змогли належним чином скористатися цим інструментом. Як наслідок — курс гривні за менш ніж 30 років знизився з початкових 1,7 грн за долар до понад 40 грн, що свідчить про значну девальвацію.

"Тому є дилема: чи, з огляду на наш негативний досвід і наше невміння користуватися власними грошима, зайти в зону іншої валюти, наприклад, євро, чи змінити підходи в грошово-кредитній, податковій і бюджетній політиці і нарешті навчитися користуватися цим інструментарієм майстерно", - зазначив він.

Новак також навів приклад Польщі, яка, попри членство в ЄС і НАТО, зберегла власну валюту — злотий. Це дозволяє їй ефективно управляти економікою, забезпечуючи стабільне зростання рівня життя, зарплат і пенсій.

"Тому ми або змінюємо концепцію власних грошей, або входимо в зону євро, набагато більш твердої і безпечної грошової одиниці", - резюмував аналітик.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак розповів, скільки зможе воювати Росія, що буде з цінами на продукти, комуналкою та курсом гривні в Україні:

Курси валют в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України встановив новий курс долара на середу, 11 червня — американська валюта зростає в ціні другий день поспіль. Це підтверджується даними на сайті регулятора.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що до кінця 2025 року курс гривні залишатиметься відносно стабільним. За його словами, цьому сприятимуть кілька ключових факторів, зокрема зростання обсягів міжнародної фінансової допомоги Україні.

Водночас директор департаменту фінансових ринків і інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий зазначив, що на валютному ринку наступного тижня очікується спокійна ситуація. Коливання курсів зберігатимуться, але суттєвої загрози не становитимуть.

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Хто такий Андрій Новак

Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.

У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

У 2010 році став головою Комітету економістів України.

У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.

29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.

6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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