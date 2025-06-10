Ухвалено обов'язкову евакуацію із 7 сіл Харківської області - список

Підставою для евакуації стали посилені ворожі обстріли.

https://glavred.net/ukraine/prinyata-obyazatelnaya-evakuaciya-iz-7-sel-harkovskoy-oblasti-spisok-10672310.html Посилання скопійоване

Ухвалено обов'язкову евакуацію з 7 сіл Харківської області / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Планується вивезти в безпечні місця 181 дитину

Усі евакуйовані отримають тимчасове житло

Рада оборони Харківської області на засіданні в середу, 10 червня, ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Про це написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка", - написав Синєгубов. відео дня

За його словами, підставою для цього рішення стали посилені ворожі обстріли. Протягом останніх 2 місяців через російські обстріли громади УАБами, РСЗВ та БПЛА загинуло двоє людей, постраждало п'ятеро, серед них - 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

"Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину", - зазначив Синєгубов.

Він запевнив, що всі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, увечері неділі, 8 червня, російські війська атакували передмістя Харкова керованими авіаційними бомбами.

Крім того, російські окупанти в ніч на суботу, 7 червня, масовано вдарили по Харкову дронами, керованими авіаційними бомбами і ракетою. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула. Потім стало відомо, що загиблих уже троє. Уже відомо про 16 постраждалих, серед них - двоє дітей.

Уночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред