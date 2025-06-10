Ухвалено обов'язкову евакуацію із 7 сіл Харківської області - список

Коротко:
- Планується вивезти в безпечні місця 181 дитину
- Усі евакуйовані отримають тимчасове житло
Рада оборони Харківської області на засіданні в середу, 10 червня, ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію з 7 населених пунктів Шевченківської громади. Про це написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
"Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка", - написав Синєгубов.відео дня
За його словами, підставою для цього рішення стали посилені ворожі обстріли. Протягом останніх 2 місяців через російські обстріли громади УАБами, РСЗВ та БПЛА загинуло двоє людей, постраждало п'ятеро, серед них - 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.
"Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину", - зазначив Синєгубов.
Він запевнив, що всі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, увечері неділі, 8 червня, російські війська атакували передмістя Харкова керованими авіаційними бомбами.
Крім того, російські окупанти в ніч на суботу, 7 червня, масовано вдарили по Харкову дронами, керованими авіаційними бомбами і ракетою. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула. Потім стало відомо, що загиблих уже троє. Уже відомо про 16 постраждалих, серед них - двоє дітей.
Уночі 5 червня низку регіонів України атакували ворожі дрони. Зокрема, під удар потрапили Харків і Прилуки.
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